Нідерланди виділять €150 мільйонів на ППО для України

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Нідерланди виділяють €150 мільйонів, щоб посилити протиповітряну оборону України.

Про це заявив журналістам міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком засідання Контактної групи у штаб-квартирі НАТО, передає Укрінформ.

Він не розкрив деталей, на що саме та в які терміни витратять ці кошти, але зауважив, що для Нідерландів протиповітряна оборона залишається одним із пріоритетів.

За словами міністра оборони Нідерландів, на цьому наголошував і Володимир Зеленський, оскільки повітряні атаки стали інтенсивнішими.