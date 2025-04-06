Удари росіян по Кривому Рогу і Харкову, торговельні мита Трампа і звільнення посадовців КМДА. Головне за тиждень

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Протягом тижня армія РФ масовано атакувала українські міста, зокрема Кривий Ріг та Харків, президент США Дональд Трамп запровадив нові торговельні мита щодо десятків країн, а мер Києва Віталій Кличко звільнив з КМДА сімох фігурантів розслідування про незаконне заволодіння землею в столиці.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Удар росіян по Кривому Рогу 4 квітня

Увечері 4 квітня російські війська атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Ворог поцілив біля дитячого майданчика. Загинули 19 людей, серед них — 9 дітей, 74 постраждалих.

У місті спалахнули пожежі, горіли автівки та гаражі. Росіяни понівечили тридцять автомобілів, руйнувань зазнали освітні заклади й кафе. Пошкоджені понад 20 будівель. А після 23:00 того ж дня окупанти запустили по Кривому Рогу БпЛА. Загинула 56-річна жінка, ще сім людей дістали поранень. 6 квітня по всій Україні оголосили День жалоби.

Міноборони РФ намагалося виправдати атаку, кажучи про влучання «в місце проведення наради командирів з’єднань ЗСУ із західними інструкторами». Генштаб ЗСУ це заперечив.

Верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк сказав, що російська атака на Кривий Ріг забрала життя найбільшої кількості дітей від однієї атаки за весь час повномасштабної війни в Україні.

«Взаємні мита» Трампа щодо десятків іноземних країн

Президент США Дональд Трамп 2 квітня ввів мита для понад 180 держав і територій. Він назвав ці заходи «декларацією економічної незалежності» країни. В усьому світі це сприйняли як день початку глобальної торговельної війни.

США запровадили 25% мита на всі автомобілі іноземного виробництва. Пізніше очікуються тарифи й на іноземні автозапчастини. Трамп оголосив про введення мит у розмірі щонайменше 10% практично на всі товари, що імпортуються до США. Вищі ставки застосували для держав, які мають найменш справедливі торговельні відносини з Вашингтоном, зазначили в Адміністрації.

Білий дім оприлюднив повний перелік країн, щодо яких вводять мита. Для України діятиме базове мито в розмірі 10%. Міністерка економіки Юлія Свириденко запевнила, що це не вплине на курс валют чи ціни на продукти в Україні. Але визнає: може бути складно, проте не критично. У списку немає деяких ключових зовнішньополітичних опонентів США — КНДР, Куби, Білорусі й Росії.

Кличко звільнив чиновників КМДА, які фігурували в схемі заволодіння землею у столиці

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про звільнення сімох столичних високопосадовців, які фігурували у розслідуванні про незаконне заволодіння землею в столиці.

Зі своїх посад у КМДА звільнені:

заступник голови КМДА Петро Оленич;

заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта;

заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов;

депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв — з посади директора КП «Інженерний центр». Фракція партії УДАР хоче відкликати його з депутатів;

директор комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» Ігор Долинський;

директор КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій;

заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

Директор комунального підприємства «Фінансова компанія «Житлоінвест» Віктор Погребний перебуває на лікарняному. Щойно вийде — його також звільнять.

Лідерку французьких ультраправих Ле Пен засудили до 4 років

Лідерку французької ультраправої партії «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен засудили до чотирьох років позбавлення волі за розтрату державних грошей. Це два роки умовно і два роки домашнього арешту з носінням електронного браслета. Ле Пен оштрафували на €100 тисяч та на пʼять років заборонили обіймати державні посади.

Крім того, партію Ле Пен зобов’язали сплатити штраф у розмірі €2 мільйони за фіктивний найм євродепутатами «Національного обʼєднання» помічників, що насправді виконували партійну роботу.

Марін Ле Пен — французька депутатка, одна з лідерів ультраправої партії «Національне обʼєднання», що виступає за зміцнення звʼязків Франції з Росією та проти допомоги Україні.

Росія вночі 4 квітня масовано атакувала Харків дронами

Окупанти били по місту третю ніч поспіль. Через атаку дронів загинули чотири людини, ще 35 поранені. Влучили по Новобаварському району. Спалахнули приватний будинок та житлова багатоповерхівка. Кількість постраждалих зростала щохвилини. Серед них є діти.

Тіла загиблих рятувальникам доводилося деблокувати з-під завалів будинку. Протягом ночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударних дронів для міста. У березні РФ удвічі частіше обстрілювала Харків, ніж у лютому. За місяць росіяни атакували місто 42 рази.

Масові протести проти Трампа й Маска у США та Європі

У багатьох містах Сполучених Штатів і Європи пройшли масові протести проти президента США Дональда Трампа та його союзника, мільярдера Ілона Маска під назвою «Руки геть».

Було заплановано майже 1 200 акцій у всіх 50 штатах. Їх організували понад 150 різних груп, включно з організаціями громадянських прав, профспілками, прихильниками LBGTQ+, ветеранами та активістами виборів. Також мітинги пройшли у Франції, Німеччині, Великій Британії та інших країнах.

Протестувальники критикують дії Адміністрації Трампа щодо звільнення тисяч федеральних працівників, закриття місцевих відділень Адміністрації соціального забезпечення, фактичного закриття цілих агентств, депортації іммігрантів, скорочення захисту трансгендерних людей та федерального фінансування програм охорони здоровʼя.

Вибух автівки депутата Дніпровської міської ради

Вранці 4 квітня у Дніпрі вибухнув автомобіль депутата та голови Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради Юрія Федька — він помер у лікарні. Федько з дружиною в цей момент були в авто. Жінка вижила, вона в лікарні.

Прокуратура почала розслідування за статтею про теракт. У партії Юрія Федька «Пропозиція» кажуть, що правоохоронці відпрацьовують три версії: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі, неприязні стосунки потерпілого з імовірним злочинцем, професійна діяльність.