Справа про яйця по 17 грн для ЗСУ: НАБУ викрило розкрадання понад 733 млн грн і оголосило підозри

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Правоохоронці викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони продуктів для Збройних сил України.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Відомство не уточнює імен фігурантів, але ZN.UA, журналісти якого першими писали про цю справу, кажуть, що мова про:

колишнього керівника департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдана Хмельницького;

власницю пов’язаних компаній-постачальниць Тетяну Глиняну.

Також підозри оголосили двом керівникам компаній-постачальниць та фізичній особі — їхні імена невідомі. ZN.UA пише, що НАБУ також вивчає роль колишнього заступника міністра оборони Вʼячеслава Шаповалова та колишнього міністра оборони Олексія Резнікова.

Справу розслідують за статтями про розтрату, замах на розтрату та відмивання грошей.

За даними слідства, упродовж 2022—2023 років забезпечення армії продуктами відбувалось через закупівлю так званих комплектів продуктів. Це передбачало можливість замовляти продукти за затвердженим каталогом, який налічував 409 найменувань. Найбільш уживані, як-от овочі, крупи, мʼясо, вода, становили лише 10% асортименту. Решта ж, на кшталт спецій, желатину або ягід, замовлялись зрідка або ніколи.

Ціна комплекту формувалася з урахуванням усіх найменувань каталогу та становила їхню середню вартість. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або ті, які не можна замовляти через сезонність постачання (черешня або абрикоси взимку). Тобто, на перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки.

У результаті таких махінацій, протягом серпня — грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн.

Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші, зокрема, могли бути використані власницею компаній для придбання готелів у Хорватії та іншої нерухомості.

Підприємиці допомагав посадовець Міністерства оборони України, який під час підписання договорів «не помічав» цінових аномалій у каталозі.

Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та поширення у медіа відповідної інформації, зокрема щодо закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники оборудки зменшили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів. Це запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 млн грн.