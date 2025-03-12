На виборах у Гренландії несподівано перемогли демократи — вони ніколи не були в лідерах

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На парламентських виборах у Гренландії, що пройшли 11 березня, перемогла правоцентристська партія Demokraatit — вона підтримує незалежність острова. Результати голосування називають несподіваними.

Про це повідомляє The Guardian.

Демократи змістили політсилу премʼєр-міністра Муте Егеде Inuit Ataqatigiit (IA). IA разом з лівоцентристською Siumut довго домінували в політиці Гренландії, однак тепер вони опинилися на третьому й четвертому місцях. Партія Naleraq, яка теж підтримує самостійність острова, подвоїла кількість своїх місць у парламенті, ставши другою за величиною після Demokraatit.

Ніколи раніше демократи не отримували такої підтримки виборців. Їхній попередній рекорд становив сім місць у 2005 році, тому представників партії не вважали «головними гравцями». Після підрахунку 90% голосів стало відомо, що 29,9% з них здобули представники Demokraatit. Naleraq отримали 24,5%, Inuit Ataqatigiit — 21,4%.

Оскільки жодна політсила не отримала більшості з 31 місця, лідери вестимуть коаліційні переговори для формування уряду. Очікується, що нова влада розробить план досягнення незалежності, якої прагне більшість 57-тисячного населення Гренландії.

Купівля Гренландії США

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. Трамп відмовився виключити можливість застосування військових дій для придбання цієї землі.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Голова МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен відкинув можливість того, що Гренландія буде субʼєктом Сполучених Штатів. Фредеріксен сказала, що регіон належить гренландцям і не продається.

Пізніше очільник уряду Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути ані американським, ані данським, натомість прагне здобути незалежність

У січні 2025-го Трамп і Фредеріксен мали телефонну розмову про майбутнє Гренландії, яку американський президент хоче придбати. Вона пройшла вкрай погано, писало Financial Times.

Згідно з опитуванням, майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США.

Депутат Європарламенту від Данії Мортен Локкегор пропонував Гренландії розглянути можливість приєднатися до ЄС, щоб захиститися від намірів Трампа.