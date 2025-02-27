Bloomberg: Туреччина може розгорнути миротворчі війська в Україні

Новини

Getty Images / «Бабель»

Туреччина може розгорнути свої миротворчі сили в Україні, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, президент Туреччини Реджеп Ердоган обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час окремих зустрічей з ними в Анкарі на початку лютого.

Джерела кажуть, що Туреччина не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо її не залучатимуть до всіх консультацій та підготовки її формування. Припинення вогню також далеко не гарантоване. При цьому Росія не дала відповіді Туреччині на питання про відправку військ. Про позицію Зеленського видання не пише.

Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, заявив український посадовець, знайомий із ходом переговорів. Він каже, що Анкара підтримує гарантії миру та безпеки, які є надійними. Останнім часом президент Ердоган активізував риторику про військову міць і потенціал Туреччини для зміцнення безпеки Європи.

Туреччина, яка має другу армію в НАТО після США, може полегшити зусилля європейських союзників, які хочуть відправити своїх миротворців до України. Bloomberg згадує в цьому контексті Францію та Велику Британію, які офіційно казали про можливість розмістити війська в Україні.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.

FT зазначало, що США попросили європейські країни надати детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки.