Лідер однієї зі словацьких партій хоче, щоб Україна повернула Словаччині надану допомогу

Новини

Заступник спікера Національної ради Словаччини й голова Словацької національної партії Андрей Данко заявив, що Братислава теж може просити від України повернути гроші за надану допомогу.

Про це він сказав у відеозверненні під назвою «Чи повернуть нам українці гроші?».

«Якщо американці можуть просити гроші, ми як держава теж можемо їх просити, оскільки сам Європейський Союз слабкий у переговорах», — наголосив політик.

Речниця його партії Зузана Шкопцова додала, що це потрібно, щоби Словаччина «не розплачувалася за помилки попереднього уряду чи егоїстичні рішення європейських політиків».

Наприкінці жовтня 2023 року новим премʼєром Словаччини став Роберт Фіцо від проросійської партії Smer. Після цього країна оголосила, що не надаватиме Україні військової допомоги. Вже 8 листопада уряд Словаччини не схвалив 14-й пакет військової допомоги Україні на €40,3 мільйона від попереднього уряду.

Трамп та українські корисні копалини

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Україна повернула американську допомогу за рахунок своїх корисних копалин, яких потребують Штати.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

Україна готова підписати угоду про рідкоземельні метали, але Києву потрібні гарантії безпеки, а їх в угоді не було. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано».

Після відмови підписати документ Вашингтон зробив угоду ще жорсткішою, пише NYT. Тепер США вимагають 100% доходів від природних ресурсів, включно з корисними копалинами, газом і нафтою, а також доходів від портів та іншої інфраструктури.

У проєкті угоди від США немає згадки про будь-які військові зобовʼязання Штатів, пише Axios. Документ зосереджується на створенні Інвестиційного фонду реконструкції. Україна має внести до фонду $500 мільярдів, причому внесок України має бути вдвічі більшим за внесок США, але угода не передбачає, що ця сума має бути сплачена Штатам.