Axios: США передали Україні «покращену» угоду про корисні копалини

Новини

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні «покращений» проєкт угоди про корисні копалини.

Про це пише Axios із посиланням на джерела.

Джерела і з української, і з американської сторін кажуть, що тепер угода має більш реалістичний вигляд. За їхньою інформацією, кілька помічників президента Володимира Зеленського заохочували його підписати оновлену пропозицію, щоб уникнути подальшої ексалації відносин із Трампом і дозволити йому знайти «виправдання» потенційної нової допомоги Києву.

Перед цим Дональд Трамп заявив, що хоче відновити угоду про рідкоземельні мінерали з Україною після того, як Київ відмовився підписати її перший варіант. Це «розчарувало» Білий дім.

Україна готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки, яких там не було.

Про яку угоду мова

Трамп 9 лютого заявив, що має конкретний план закінчення війни і хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським на $500 мільярдів про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в потенційній мирній угоді.

Проєкт угоди привіз в Україну очільник Міністерства фінансів США Скотт Бессент. Зеленський казав, що Київ відкритий до партнерства в цьому питанні, однак угоди щодо цього він не підписав, бо вона не передбачала гарантій безпеки для України.

«Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано. До речі, ми цього не боїмось, і я готовий до публічності цього документа. Я сказав міністру фінансів США, що цей документ не готовий. Поза моїх можливостей, поза моїх повноважень, поза Конституцією України та всього законодавства все, що там написано», — розповів президент.

Пізніше Зеленський сказав, що Україні війна коштувала $320 мільярдів. З них $120 мільярдів заплатили українські платники податків, $200 мільярдів — США і ЄС. Усе це пакети зброї.

«Загалом США дали нам приблизно $67 мільярдів на зброю і $31,5 мільярда прямої фінансової допомоги в бюджет. Були якісь окремі програми, були гуманітарні програми, ми вдячні. Але не можна нарахувати нам $500 мільярдів і просити нас повернути $500 мільярдів мінералами, це несерйозна розмова», — заявив Зеленський.

Що відбувається між Трампом і Зеленським

Президент США Дональд Трамп, після того як американська й російська делегації провели перші перемовини в Саудівській Аравії без участі українців і європейців, стверджував, що Зеленський має лише 4% рейтингу підтримки. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував дослідження, за результатами якого станом на першу половину лютого 2025 року Зеленському довіряють 57% українців.

Президент України зреагував і сказав, що Трамп перебуває в «колі дезінформації».

Згодом Дональд Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів», який нібито вмовив США «витратити $350 мільярдів на війну, яку неможливо виграти та яка ніколи не повинна була початися». Трамп заявив, що «Зеленський зробив жахливу роботу, його країна зруйнована» і в нього лишається мало часу.