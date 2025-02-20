Трамп хоче відновити угоду про рідкоземельні мінерали з Україною

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Президент США Дональд Трамп сказав, що хоче відновити угоду про рідкоземельні мінерали з Україною.

Його слова передає CNN.

Усе нібито тому, що європейські країни повертають кошти, які від них отримує Україна, бо вони дають їх у позику.

«Так, я думаю, що я відновлю цю угоду, ви знаєте, ми побачимо, що станеться, але я відновлю її, інакше все не зробить його [Володимира Зеленського] дуже щасливим. І дивіться, настав час виборів», — заявив Трамп.

Він також сказав, що в Україні «досить грубо» поводилися з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом під час його візиту в Київ.

«Скотт Бессент насправді приїхав туди, і з ним поводилися досить грубо, тому що, по суті, вони сказали йому «ні», а Зеленський спав і не міг з ним зустрітися», — сказав президент США.

За його словами, Бессент приїхав, щоб підписати документ, але українська сторона цього не зробила.

Про яку угоду мова

Трамп 9 лютого заявив, що має конкретний план закінчення війни і хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським на $500 мільярдів про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в потенційній мирній угоді.

Проєкт угоди привіз в Україну очільник Міністерства фінансів США Скотт Бессент. Зеленський казав, що Київ відкритий до партнерства в цьому питанні, однак угоди щодо цього він не підписав, бо вона не передбачала гарантій безпеки для України.

«Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано. До речі, ми цього не боїмось і я готовий до публічності цього документа. Я сказав міністру фінансів США, що цей документ не готовий. Поза моїх можливостей, поза моїх повноважень, поза Конституцією України і всього законодавства все, що там написано», — розповів президент.

Пізніше Зеленський сказав, що Україні війна коштувала $320 мільярдів. З них $120 мільярдів заплатили українські платники податків, $200 мільярдів — США і ЄС. Усе це пакети зброї.

«Всього США дали нам близько $67 мільярдів на зброю і $31,5 мільярда — пряма фінансова допомога в бюджет. Були якісь окремі програми, були гуманітарні програми, ми вдячні. Але не можна нарахувати нам $500 мільярдів і просити нас повернути 500 мільярдів мінералами, це несерйозна розмова», — заявив Зеленський.

Перемови РФ та США

18 лютого Росія і США провели перші перемовини в Саудівській Аравії. Про конкретну дату зустрічі Путіна і Трампа не домовились, вона навряд чи відбудеться наступного тижня. Однак сторони домовились створити переговорні групи щодо припинення війни в Україні.

Після перемовин президент США Дональд Трамп розкритикував Київ і Брюссель, а також підтримав проведення виборів в Україні. На його думку, за «три роки війни» були можливості укласти мирну угоду з Росією.

Наступного дня, 19 лютого, Трамп стверджував, що Зеленський має лише 4% рейтингу підтримки. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував дослідження, згідно з якими станом на першу половину лютого 2025 року Зеленському довіряють 57% українців.

Президент України зреагував і сказав, що Трамп перебуває в «колі дезінформації».

Згодом Дональд Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів», який нібито вмовив США «витратити $350 мільярдів на війну, яку неможливо виграти та яка ніколи не повинна була початися». Трамп заявив, що «Зеленський зробив жахливу роботу, його країна зруйнована» і в нього лишається мало часу.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог зазначив, що позицію Європи щодо мирного врегулювання будуть враховувати, але фізично європейських представників за столом переговорів не буде. Про участь Європи у врегулюванні війни в Україні можна прочитати тут.





