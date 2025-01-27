У США заявили, що угоду про перемирʼя між Ізраїлем і Ліваном продовжили

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У Білому домі США оголосили, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном продовжиться до 18 лютого 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Уряди Лівану, Ізраїлю і США розпочнуть переговори, щоб повернути ліванських вʼязнів, захоплених після 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС напав на Ізраїль.

Ізраїль і ліванське угруповання «Хезболла» офіційно уклали угоду про припинення вогню в Лівані 26 листопада 2024 року. Ізраїль зобовʼязався вивести війська з півдня Лівану, а армія Лівану — розгорнути свої сили в регіоні, тоді як «Хезболла» мала припинити свою збройну присутність уздовж кордону на південь від річки Літані приблизно на 30 кілометрів на північ від кордону. Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляв, що тривалість припинення вогню «залежатиме від того, що відбуватиметься в Лівані».

Уже 28 листопада Ізраїль і «Хезболла» звинувачували одне одного в порушенні угоди про перемирʼя.

Конфлікт Ізраїлю і «Хезболли»

У Лівані 17 вересня 2024 року вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». Повторна серія вибухів сталася 18 вересня — тоді детонували рації та радіоприймачі. Усього від атаки загинули щонайменше 39 людей, ще майже 3 тисячі дістали поранень, причому не всі вони були членами угруповання.

Після повторних вибухів міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ — розпочинається «нова фаза» війни. На півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє «Хезболла».

Уже 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» у столиці Лівану Бейруті — у цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.