Обраний Трампом радник з нацбезпеки висловився про роль Гренландії для США

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Конгресмен Майк Волтц заявив, що Гренландія важлива для національної безпеки Вашингтону. Кандидат у радники Дональда Трампа пояснив це амбіціями Росії в регіоні.

Про це повідомляє Reuters.

«Є Росія, яка намагається стати королем Арктики, з більш як 60 криголамами, деякі з яких атомні. У нас є два, і один з них недавно загорівся», — сказав Майк Волтц в інтерв’ю Fox News, коли його запитали про бажання Трампа взяти Гренландію під контроль.

Гренландія є частиною НАТО через членство Данії. Острів розташований на найкоротшому шляху від Європи до Північної Америки. Він має стратегічне значення для американських військових та їхньої системи раннього попередження про балістичні ракети, пише Reuters.

«Йдеться про важливі корисні копалини, природні ресурси. Йдеться про те, що полярні шапки з криги тануть, і китайці запускають криголами та просуваються туди. Це нафта і газ», — додав Волтц.