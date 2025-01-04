У Грузії бізнес закликають до страйку на підтримку нових виборів

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Роботодавців і працівників у Грузії закликають до страйку на підтримку нових виборів у країні, а також із вимогою звільнити затриманих.

Інформація про захід з’явилася в соцмережах. Його організовують 15 січня о 15:00. Бізнес просять закрити двері на три години, а власників — залишатися зовні.

Таким чином владі хочуть продемонструвати, якими будуть наслідки для Грузії в разі, якщо голосування не проведуть — це стагнація економіки, закриття підприємств, бідність і безробіття.

«І загроза, і вихід [зі складної ситуації в країні] спільні для всіх — нові вибори та звільнення затриманих. Незалежно від того, де ви працюєте, чи є ви власником бізнесу, керівником або працівником — приєднуйтесь до нас», — кажуть організатори.

Президентські вибори в Грузії

Вибори президента Грузії відбулися 14 грудня. Виборча колегія, абсолютну більшість якої становить провладна партія «Грузинська мрія», обрала очільником держави Михаїла Кавелашвілі. На тлі цього однопартійний парламент ухвалив низку законопроєктів, один з яких позбавить Зурабішвілі державного захисту після закінчення її президентських повноважень.

У жовтні Конституційний суд Грузії визнав, що Зурабішвілі порушила закон, здійснивши візити до Європи без погодження урядом. Влада відмовила президентці у закордонних зустрічах, тож вона їздила до європейських партнерів власним коштом.

Що передувало

У жовтні в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.

На тлі силових розгонів мітингів США призупинили американсько-грузинське стратегічне партнерство, представники Грузії в кількох державах Євросоюзу та США заявили, що складають свої обов’язки. Також санкції проти влади Грузії за розгін протестів ввела Україна. Сполучене Королівство теж призупинить підтримку грузинської влади та обмежить співпрацю з нею.