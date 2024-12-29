Авіакатастрофи у Казахстані та Південній Кореї, українська «Трембіта» й транш США з активів РФ. Головне за тиждень

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У Казахстані та Південній Кореї впали пасажирські літаки, Україна отримала $1 мільярд від США, а президент Німеччини розпустив парламент перед виборами.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Україна розробляє нову ракету «Трембіта»

Стандартна версія «Трембіти» має швидкість 400 км/год і дальність у 200 км. Серійне виробництво планують запустити після фінальних польових випробувань. Щоб ракета досягнула Москви, фахівці працюють над її потужнішою версією.

Вартість однієї «Трембіти» разом із боєголовкою вагою 20—30 кг становить $15 тисяч доларів, а якщо лише у вигляді приманки, то $3 тисячі.

Україна отримала від США $1 мільярд

Вашингтон надав Україні мільярд доларів від заморожених російських активів. Це перший транш із запланованих $20 мільярдів, які Штати нададуть коштом заморожених російських активів у межах ініціативи G7.

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

Масована атака Росії у різдвяний ранок

У ранок Різдва, 25 грудня, росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами. Під ударом опинилася енергетика, повітряна тривога лунала по всій країні.

За даними Повітряних сил, вночі росіяни підняли в небо групу стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також фіксували пуски крилатих ракет типу «Калібр» з Чорного моря, а деякі області України з вечора атакували російські дрони.

Пресслужба ДСНС

Через обстріл серйозно пошкоджені теплоелектростанції ДТЕК. Це була 13 масована атака Росії на українську енергетику і 10 масована атака на енергетичні підприємства компанії.

ФОП сплачуватимуть підвищені податки з 1 січня 2025 року

Фізичні особи — підприємці (ФОП) сплачуватимуть підвищені податки з 1 січня 2025 року — президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Саме цей закон врегульовує норми виплати податків після їхнього історичного підвищення. Його розробляли, щоб спростити оподаткування резидентів «Дія Сіті» та їхніх спеціалістів.

Катастрофа пасажирського літака у Казахстані

У Казахстані, поблизу Актау, 25 грудня розбився пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines. На борту літака було 67 людей, з них пʼятеро — члени екіпажу. Щонайменше 38 з них загинули.

Reuters

27 грудня Azerbaijan Airlines заявила, що, попередньо, причиною катастрофи став «фізичний і технічний зовнішній вплив». Наступного дня Путін вибачився за «трагічний інцидент» з літаком Azerbaijan Airlines, однак прямо не взяв відповідальності за катастрофу.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що борт був обстріляний із землі на території Росії. Також його вивели з ладу засобами радіоелектронної боротьби.

Підготовка до виборів у Німеччині

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг — дострокові вибори призначили на 23 лютого 2025 року.

Коаліція, до якої входила Соціал-демократична партія Німеччини канцлера Олафа Шольца, Вільна демократична партія і партія «Союз90/Зелені», розвалилася на початку листопада 2024 року.

Уже 16 грудня Бундестаг висловив недовіру уряду Шольца, що дозволило Штайнмаєру розпустити парламент і призначити дострокові вибори.

Справа про вбивство Ірини Фаріон

Підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон Вʼячеславу Зінченку загрожує довічне увʼязнення — справу перекваліфікували.

Тепер Зінченка підозрюють в умисному вбивстві Фаріон з мотивів національної нетерпимості через виконання нею громадського обов’язку, та у незаконному поводженні зі зброєю.

Поліцейські встановили, що 18-річний підозрюваний у 2022 році в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Окрім того, у 2024 році він долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

Тоді у підозрюваного нібито виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури.

Професора Інституту журналістики Микиту Василенка звільнили з КНУ

Там наголосили, що поведінка професора «не лише суперечила основним етичним принципам університетської спільноти, але й завдала репутаційної шкоди університету».

Ректор закладу вже підписав наказ про дострокове розірвання контракту з Василенком. Контракт буде припинено 30 грудня 2024 року.

Facebook

Раніше викладач некоректно висловлювався про можливість залучення іноземних військ в Україну. Василенко зʼявлявся на каналах Віктора Медведчука і Євгенія Мураєва, які зараз перебувають під санкціями. А коли їх заборонили, перейшов на політичні ютуб-канали.

«Бабель» зʼясував, що головний прийом Василенка — за будь-яких обставин прогнозувати майбутню кризу: вимирання населення або повстання «в тилу і на фронті».

Найбільша авіакатастрофа Південної Кореї

У найбільш смертоносній авіакатастрофі в історії Південної Кореї загинули щонайменше 176 людей. Ще троє вважаються зниклими безвісти, а двоє — члени екіпажу — вижили.

Yonhap

Трагедія сталася 29 грудня близько 9-ї ранку за місцевим часом, коли літак Jeju Air зі 175 пасажирами і шістьома членами екіпажу вилетів за межі злітно-посадкової смуги під час посадки в міжнародному аеропорту «Муан», що за 288 кілометрів на південний захід від Сеулу.

Влада вважає, що причиною авіатрощі могла бути поломка шасі через зіткнення з птахами. Причину ще розслідують.