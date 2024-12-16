ЄС може призупинити безвізовий режим для чиновників Грузії з дипломатичним паспортом

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Європейський Союз може призупинити безвізовий режим для грузинських чиновників з дипломатичним паспортом через придушення протестів у Грузії.

Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас на пресконференції за підсумками першого засідання міністрів закордонних справ.

З цим погодилися європейські дипломати. Однак угорський і словацький міністри закордонних справ виступили проти — вони блокуватимуть додаткові санкції.

Напередодні Литва та Естонія розширили санкції проти грузинських політиків через їхню причетність до утисків мирних протестувальників, журналістів та опозиції.

Що передувало

У жовтні в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.

На тлі силових розгонів мітингів США призупинили американсько-грузинське стратегічне партнерство, представники Грузії в кількох державах Євросоюзу та США заявили, що складають свої обов’язки. Також санкції проти влади Грузії за розгін протестів ввела і Україна. Сполучене Королівство також призупинить підтримку грузинської влади та обмежить співпрацю з нею.