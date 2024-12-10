Спецслужба Грузії попереджає про «загострення протестів» перед президентськими виборами — аж до людських жертв

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Служба державної безпеки (СДБ) Грузії заявила, начебто «деструктивні сили» планують вдатися до провокацій на мітингах напередодні 14 грудня. У цей день відбудуться президентські вибори.

Про це повідомляє NewsGeorgia.

За даними спецслужби, «організатори деструктивної діяльності» нібито прагнуть максимально загострити ситуацію. Для цього, як стверджується, на протестах мають загинути дві-три людини. Провокації можуть розпочатися вже 10 грудня і триватимуть до 12—13 грудня, кажуть в СДБ.

Відомство звинувачує в цих подіях місцевих активістів, яких буцімто координують спецслужби іноземних країн.

«План відпрацьовується за сценаріями, характерними для «кольорових революцій», що включають різноманітні ритуальні сцени та поступові руйнування, які завершуються вбивствами мирного населення з метою ескалації подій», — йдеться в заяві спецслужби.

На підтвердження розповіли, що люди в масках пошкодили камери спостереження в зоні протестів. Це робили, щоб ускладнити ідентифікацію злочинців, переконують в СДБ. Там також висунули версію, що напад на журналістів під час мітингів — також задум їхніх організаторів. Спецслужбовці не пояснили, чому в такому випадку поліція не допомогла медійникам.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі зреагувала на заяву Служби державної безпеки країни. Вона порівняла її з психологічним терором громадян.

«Заява СДБ має бути розглянута як порушення прав людини. Це прокрутка якихось сценаріїв у той час, коли на вулицях відбуваються мирні акції протесту. вчора ввечері [9 грудня] було добре видно, що коли немає [людей, які чинять насильство], акції протесту відбуваються дуже мирно», — каже Зурабішвілі.

Під час протестів, які почалися в різних містах Грузії після того, як уряд відмовився від перемовин про вступ до ЄС, затримали 402 людини. Протести тривають уже понад 10 днів.

Що передувало

У жовтні у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.