Європарламент не визнав результатів парламентських виборів у Грузії і закликав провести нові

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Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій не визнав парламентських виборів у Грузії, що пройшли 26 жовтня 2024 року.

Про це повідомили в Європарламенті.

Резолюцію підтримали 444 депутати, проти голосували 72, а утрималися — 82.

Євродепутати засудили численні порушення на виборах, що пройшли 26 жовтня — йдеться про підтверджені випадки залякування виборців, маніпуляцію голосуванням, втручання в роботу спостерігачів та журналістів. Вони зазначили, що офіційні результати, за якими перемогла провладна партія «Грузинська мрія», «не відображають волі грузинського народу» — і закликали провести нові вибори під міжнародним наглядом.

Також Європарламент закликає Європейський Союз накласти персональні санкції на грузинських посадовців, яких вважають відповідальними за «антидемократичні дії» та порушення правил голосування. Це прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, мер Тбілісі та генеральний секретар правлячої партії «Грузинська мрія» Каха Каладзе, спікер парламенту Шалва Папуашвілі й олігарх та засновник «Грузинської мрії» Бідзіна Іванішвілі.

У резолюції також закликають переглянути безвізовий режим для громадян Грузії, якщо країна не дотримуватиметься стандартів ЄС у сфері демократичного врядування та свобод.

Вибори в Грузії

Вибори парламенту в Грузії пройшли 26 жовтня 2024 року. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії: «Коаліція за зміни» — 10,92%, «Єдність — Національний рух» — 10,12%, «Сильна Грузія» — 8,78% і «Гахарія — за Грузію» — 7,76%. Опозиція та президентка з результатами не погодились і почали протести.

На початку листопада суд міста Тетрі-Цкаро на півдні Грузії задовольнив позов про скасування результатів парламентських виборів 26 жовтня. Причина — порушення таємниці голосування. Недійсність результатів встановили на 30 виборчих дільницях. Пізніше Тбіліський апеляційний суд скасував рішення судді Володимира Хучуа, який підтвердив порушення таємниці голосування на парламентських виборах.

Депутати опозиційних коаліцій «Єдність — Національний рух» і «За зміни» у Грузії заявили про вихід зі складу нового парламенту. Вони звинувачують керівну партію «Грузинська мрія» у фальсифікаціях під час виборів.

Уже 14 грудня 2024 року в Грузії мають пройти вибори президента. Уперше його обере не населення, а Виборча колегія. До її складу входять 300 людей — грузинські депутати та члени Верховних рад Аджарії та Абхазької автономної республіки (у вигнанні). Опозиційні депутати, імовірно, участі в голосуванні не братимуть.