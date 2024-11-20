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У фонді «Охматдит — здорове дитинство» відбулися кадрові зміни, а також пройшла зустріч з міністром охорони здоровʼя Віктором Ляшком щодо відбудови дитячої лікарні «Охматдит».

Про це 20 листопада повідомила пресслужба фонду.

Голова фонду Євген Вембер 12 жовтня звільнив з посади заступниці голови фонду Оксану Соколовську. Їй заборонили представляти інтереси фонду на будь-якому рівні без довіреності. Рішення голови підтримали решта членів фонду. Про причини її звільнення не повідомляють.

На загальних зборах 8 листопада члени Фонду підтримали заяви Євгена Солодка та Оксани Соколовської про добровільний вихід з фонду.

Юристка Оксана Соколовська також була присутня на зустрічі нового виконувач обовʼязків гендиректора лікарні «Охматдит» Олександра Уріна та директора фонду «Охматдит — здорове дитинство» Євгена Вембера, де лікарня і благодійний фонд змогли порозумітися.

На загальних зборах члени фонду також підтримали рішення Євгена Вембера розірвати договір про надання юридичних послуг з адвокатським бюро «Киченок Андрій». Раніше очільник фонду Вембер розповідав про недобросовісні дії бюро.

Натомість новим членом фонду став підприємець, волонтер, перший голова опікунської ради львівського «Охматдиту», а зараз президент благодійного фонду лікарні Роман Лобай. Він давно займається допомогою лікарням у Львові та володіє експертизою, зазначили у фонді.

Днями також відбулася зустріч членів наглядової ради фонду з очільником Міністерства охорони здоров’я Віктором Ляшком. Сторони обговорили ситуацію та можливий механізм залучення коштів, які є на рахунках фонду, на відбудову лікарні «Охматдит».

Обидві сторони оцінили зустріч позитивно та розпочали діалог щодо відновлення лікарні з «максимальною ефективністю та прозорістю». Фонд також продовжить готуватися до незалежного аудиту.

Що передувало

«Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. 8 липня 2024 року російська крилата ракета Х-101 повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще кілька.

БО «Благодійний фонд «Охматдит» 31 липня оголосила переможцем конкурсу на ремонт лікарні компанію «Буд-Технолоджі», яка запропонувала свої послуги за 307 мільйонів гривень. Журналісти проєкту «Наші гроші» кажуть, що це одна з найдорожчих пропозицій. Після розголосу в медіа тендер вирішили провести заново. Також скасують супутні тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту на понад 14 мільйонів гривень.

Уже 2 серпня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко разом з уже відстороненим директором «Охматдиту» Володимиром Жовніром і директором фонду «Охматдит — здорове дитинство» Євгеном Вембером провели спільну пресконференцію, щоб прояснити ситуацію. Міністр заявив, що фонд перекаже всі кошти на казначейські рахунки лікарні «Охматдит», а лікарня проведе конкурс через «Прозорро» за звичайною процедурою.

Однак антикорупційне законодавство забороняє переказувати кошти благодійних організацій на рахунки в Державному казначействі. Щоб переказати кошти на казначейський рахунок (і не потрапити до вʼязниці), фонду потрібно мати підставу — наприклад, договір з лікарнею або лист-запит від неї. Тож 16 серпня Жовнір заявив, що фонд відмовляється переказувати кошти лікарні, тому лікарня планує розірвати з ним відносини. Наступного дня міністр охорони здоровʼя відсторонив Володимира Жовніра від посади.

20 серпня лікарня «Охматдит» і благодійний фонд змогли порозумітися.