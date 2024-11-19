Перед обривами підводних кабелів у Балтійському морі там проходило китайське судно

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У Балтійському морі 19 листопада помітили судно, що належить Китаю. Напередодні воно рухалося неподалік від двох пошкоджених підводних кабелів.

Про це повідомляє фінська газета Helsingin Sanomat.

Раніше фінська державна компанія Cinia заявила, що її підводний кабель C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною обірвався у Балтійському морі. Пізніше у Telia Lietuva доповіли, що кабель зв’язку між Литвою та Швецією теж пошкодили.

Два військових кораблі Данії простежили за Yi Peng 3, пише видання Hufvudstadsbladet. Це вантажне судно довжиною 217 метрів, що належить компанії КНР Ningbo Yipeng Shipping.

Близько полудня 19 листопада Yi Peng 3 прямував на північ між данськими островами Фюн і Зеландія. Petri Salmén / HS

Схоже, що воно рухалося поблизу обох пошкоджених проводів — між Фінляндією і Німеччиною та між Литвою і Швецією в той час, коли виявили несправності.

Інформацію поширили OSINT-аналітики — вони зробили висновки, покладаючись на відкриті дані. Кабель між Швецією і Литвою обірвався 17 листопада, близько 10:00 за фінським часом. За даними служби з моніторингу судноплавства Marinetraffic, Yi Peng 3 перебував у цій місцині незадовго до 10 години.

Це ж судно КНР пройшло біля кабелю C-Lion1 між Німеччиною і Фінляндією о 04:04 ранку 18 листопада. Аварію виявили приблизно в той же час. Yi Peng 3 вийшов із Середземного моря близько місяця тому і попрямував через Балтійське море до Росії, свідчить Marinetraffic. Суховантаж зупинився в російському порту Усть-Луга на Фінській затоці. Звідти судно начебто вирушило на південний захід 11 листопада.

Аварія Balticconnector у 2023 році

Пересування китайського судна поблизу кабелів не дає гарантій, що Yi Peng 3 відповідальний за несправність проводів. Однак інцидент має дещо спільне з торішнім витоком з газопроводу Balticconnector та пошкодженням телекомунікаційного кабелю в естонській економічній зоні, пише медіа.

Гельсінкі повідомили, що витік з газопроводу стався «через зовнішню діяльність». Слідів вибухівки не знайшли. Пізніше Швеція заявила, що третя лінія, яка сполучає Стокгольм і Таллінн, була пошкоджена приблизно одночасно з двома іншими.

У справі фігурують китайське судно NewNew Polar Bear і російське Sevmorput. Фінське Національне бюро розслідувань стверджує, що газогін пошкодив якір — його знайшли на дні моря. А Естонія вважає «повʼязаними» три випадки пошкодження підводних газопроводу і кабелів.

У серпні 2024 року Китай визнав, що саме його судно пошкодило трубопровід Balticconnector.