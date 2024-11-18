Між Литвою і Швецією виявили пошкоджений підводний кабель зв’язку після подібного інциденту між Фінляндією і Німеччиною

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Після повідомлень про обрив підводного телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Німеччиною, головний технічний директор Telia Lietuva Андрюс Шемешкявічюс заявив про пошкодження кабеля зв’язку між Литвою та Швецією.

Про це він сказав у коментарі литовському виданню LRT TV.

«Кабель був обірваний в неділю (17 листопада) вранці, близько 10:00. Системи одразу сповістили, що ми втратили зв’язок. Провели розслідування та уточнення, і виявилося, що кабель був пошкоджений», – сказав Шемешкявічюс.

За його словами, Telia передає інтернет-зʼєднання до Литви через три кабелі. І через цей інцидент пропускна здатність інтернету скоротилася на третину. Проте користувачі цього не відчують.

Тим часом передача даних між Фінляндією та Німеччиною повністю перервана через обрив кабелю, який був єдиним прямим сполученням у своєму роді між Фінляндією та Центральною Європою і проходив поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, серед якої газопроводи та електрокабелі.

Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів.

Що сталося на Balticconnector

У жовтні 2023 року газогін у фінській економічній зоні й телекомунікаційний кабель в естонській економічній зоні, що зʼєднує країни, було пошкоджено. Пізніше у Фінляндії повідомили, що витік з газопроводу Balticconnector стався «через зовнішню діяльність». Слідів вибухівки не знайшли. Пізніше Швеція заявила, що третя лінія, яка сполучає Стокгольм і Таллінн, пошкодилася приблизно одночасно з двома іншими.

У справі фігурують китайське судно NewNew Polar Bear і російське Sevmorput. Фінське Національне бюро розслідувань вважає, що газогін пошкодив якір — його знайшли на дні моря. А Естонія вважає «повʼязаними» три інциденти з пошкодженнями підводних газопроводу і кабелів.

У серпні 2024 року Китай визнав, що це його судно пошкодило трубопровід Balticconnector.