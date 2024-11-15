Reuters: Російські НПЗ скорочують переробку нафти через збитки — деяким загрожує закриття

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Щонайменше три російські нафтопереробні заводи зупинили переробку або скоротили обсяги виробництва через значні збитки на тлі обмеження експорту, росту цін на нафту і високих витрат на кредити.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Три заводи — Туапсинський, Ільський і Новошахтинський — призупинили або скоротили обсяги виробництва в останні місяці.

Закриття нафтопереробних заводів свідчить про проблеми російської нафтопереробної промисловості, зазначає Reuters. Заводи атакують українські безпілотники, а промисловість страждає від західних санкцій проти Росії, тож нафтопереробники змушені продавати паливо зі знижкою.

Ця криза скорочує експорт палива і доходи компаній, що призводить до зменшення надходжень до бюджету Росії в умовах високої інфляції та невизначеності на енергетичних ринках, які й без того стурбовані слабким попитом.

У 2021—2022 роках нафтопереробники в усьому світі отримали рекордні прибутки через сплеск попиту після пандемії коронавірусу та відновлення економічної активності. Однак потім рентабельність різко впала, бо по всьому світу відкривалися величезні нафтопереробні заводи, а зростання попиту сповільнилося — частково через спроби відмовитися від викопного палива.

Найсуттєвіше постраждали менш технологічні російські нафтопереробні заводи, які не виробляють преміальних видів палива. Протягом кількох місяців другої половини 2024 року вони зазнали збитків до $102 за метричну тонну.

Росія має 30 великих і середніх нафтопереробних заводів, а також кілька малих. За добу Росія експортує майже 2 мільйони барелів нафтопродуктів, а решту споживає самостійно.

Атаки на російські НПЗ

Цієї весни Україна почала активно бити по російських НПЗ. У березні палав нафтозавод у російській Рязані після атаки дронів, безпілотники атакували НПЗ у Нижньогородській області та нафтобазу в Орлі, нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Тим часом НПЗ компанії «Лукойл» у Нижньогородській області втратив частину своїх потужностей через атаку, а НПЗ у Словʼянську-на-Кубані частково зупинив роботу.

Наприкінці березня в Росії зафіксували різке зниження виробництва бензину — на 7,4%, до 754,6 тисячі тонн. Politico писало, що атаки безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до того, що в одній з найбільших у світі нафтодержав закінчився запас бензину.

У травні удари по Росії зупинили 14% її нафтопереробних потужностей.