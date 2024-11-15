Суд відправив під варту експосадовця Міноборони, підозрюваного в зменшенні штрафу Гринкевичу на 93,5 млн грн

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Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому директору одного з департаментів Міністерства оборони України. Його триматимуть під вартою.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Експосадовець зможе вийти під заставу в 50 мільйонів гривень. За інформацією джерел Бабеля у правоохоронних органах, його ім’я — Максим Гриценко. Він обіймав посаду тимчасового виконувача обов’язків директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МО України.

У листопаді цього року екскерівнику повідомили про підозру у зловживанні становищем. Слідство вважає, що фігурант списав майже 94 мільйони гривень пені львівському підприємцю, який прострочив поставку товарів для Міноборони за контрактами. Судячи з деталей справи, йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Як стверджується, підозрюваний уклав договори з фірмами Гринкевича на понад 1,5 мільярда гривень. Компанії мали постачити оборонному відомству військовий одяг у визначений термін. Але на той момент підприємства технічно не могли вчасно виконати замовлення.

Тоді бізнесмени звернулися до колишнього директора департаменту МО — хотіли перерахувати штраф і зробити його якнайменшим. Той уклав додаткові угоди, якими продовжив строки постачання товарів. Так штрафи за прострочені контракти зменшилися з майже 98 мільйонів гривень до 4,5 мільйона гривень.

Справа Гринкевичів

ДБР у 2023 році почало розслідування за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Свої зобовʼязання компанії не виконали або зробили це неналежним чином, що завдало державі понад мільярд гривень збитків.

Наприкінці грудня 2023 року бізнесмен намагався дати $500 тисяч хабаря слідчому Державного бюро розслідувань — тоді його й затримали. Нині Міноборони розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича, а суд арештував майно його сімʼї та підконтрольних йому компаній.

Син Гринкевича Роман теж є фігурантом справи про оборудку на закупівлі одягу для армії. Він намагався виїхати з країни й був затриманий 22 січня 2024 року в Одесі. Також затримані ще троє фігурантів справи про закупівлі — вони, як і Ігор та Роман Гринкевичі, наразі перебувають під вартою.

У квітні 2024 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на чеську нерухомість Романа Гринкевича — будинок та землю під ним у Празі.