Підтоплення метро й закриття станцій. Екскерівнику метрополітену Києва повідомили про підозру

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Прокуратура повідомила колишньому керівнику КП «Київський метрополітен» підозру у неналежному виконанні службових обовʼязків.

Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

ОГП не уточнює імені фігуранта, однак, імовірно, мова про Віктора Брагінського, який пішов з посади у березні цього року. Цьому передувало розслідування журналістів Bihus.Info про незадеклароване ним майно на 52 мільйони гривень.

За даними слідства, підозрюваний не проводив оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах метро, не вживав заходів щодо забезпечення довгострокової служби штучних споруд та запобігання появі їх несправності. Також він не призначав комісії для проведення спеціальних оглядів, обстежень та спостережень за дефектними, ослабленими конструкціями та спорудами станцій Оболонсько-Теремківської лінії «Київського метрополітену».

Як наслідок, окремі елементи тунелів почали руйнуватись, і це призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро «Деміївська» та «Либідська», появи тріщин у стінах та сталактитів, вимивання і порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу.

Через це 8 грудня 2023 року столична влада зупинила рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро на відрізку між станціями метро «Либідська» та «Деміївська».

Під час досудового розслідування провели кілька експертиз — пожежно-технічну, металів, речовин та сплавів, комплексні комп’ютерно-технічну, судову інженерно-технічну, комісійні будівельно-технічну та економічну експертизи.

За результатами цих експертиз встановили, що експлуатація тунелю метро між станціями «Деміївська» та «Либідська» є неналежною та не відповідає будівельним нормам і правилам.

Через службову недбалість підозрюваного з грудня 2023 року до березня 2024 року міський бюджет мав понад 138,5 млн грн збитків. КП «Київський метрополітен» через закриття станцій метро недоотримало майже 26 млн грн.

Що передувало

Очільнику київського метро Віктору Вигівському 23 липня оголосили підозру у службовій недбалості, яка призвела до підтоплення метро і подальшого закриття частини «синьої» гілки. А за два дні його відправили під домашній арешт.

Таку ж підозру оголосили ще одному фігуранту — начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель метрополітену. Він також під домашнім арештом.

У КМДА звинувачення прокуратури відкидали, стверджуючи, що причина руйнувань метро не в експлуатації, а в поганому проєктуванні та неякісному будівництві.