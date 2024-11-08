У Києві поновили будівництво метро на Виноградар

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У Києві поновили будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар.

Про це повідомила група компаній «Автострада», з якою у серпні Київський метрополітен уклав договір на продовження робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку Виноградаря.

Там зазначили, що заплановано дві станції — «Мостицька» та «Варшавська», які стануть продовженням зеленої гілки столичного метрополітену.

Ділянку від станції «Сирець» до станції «Мостицька» прокладатимуть закритим способом — методом тунельної проходки. Від «Мостицької» до «Варшавської» – відкритим способом. Загальна протяжність будівництва 3, 78 кілометрів — це від станції «Сирець» до станції «Варшавська».

Через щільну житлову забудову на ділянці «Мостицька» — «Варшавська» зводять унікальний для України двоярусний прямокутний монолітний тунель.

Зараз фахівці риють котлован і монтують систему кріплень для подальшого будівництва тунелю. А на забетонованих ділянках, що залишилися від попереднього підрядника, продовжують влаштовувати гідроізоляційну систему — її можна буде відновлювати навіть після початку роботи метро.

У компанії зазначили, що саме таку гідроізоляцію використали під час будівництва тунелю між станціями «Либідська» та «Деміївська».

Наразі будівельники проводять підготовчі роботи на інших будівельних майданчиках, яких загалом шість.

Метро на Виноградар

Нові станції метро «Мостицька» і «Варшавська» в Києві почали будувати у 2019 році. Планувалось, що їх відкриють у грудні 2021-го.

У вересні 2021 року компанія «Київметробуд», яка виступає генеральним підрядником будівництва двох станцій на Виноградар, просила перенести терміни дії договору. Будівельники тоді заявляли, що не встигають добудувати станції до кінця 2021 року. У лютому 2023 року «Київметробуд» відновив будівництво метро на Виноградар, проте активне будівництво не велося з осені 2023 року. У грудні того ж року Київський метрополітен розірвав договір з «Київметробудом» на продовження Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.

У серпні провели новий тендер на будівництво метро. Його переможцем стала група «Автострада». Строк виконання — 30 місяців (тобто закінчити мають на початку 2027 року), вартість — 13,785 мільярда гривень.

За договором компанія виконуватиме підрядні роботи власним коштом. Заплатять їм лише після державної експертизи контролю якості виконаних робіт.

Будівництво метро на Виноградар — це важливий міський проєкт, що забезпечить житловий масив швидкісним пасажирським транспортом і цілодобовими укриттями.