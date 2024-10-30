FT: Військових КНДР розмістили за 50 кілометрів від кордону з Україною

Новини

Getty Images

Близько 3 000 солдатів з КНДР привезли з Далекого Сходу до Курської області РФ та розмістили в казармах 28 жовтня, приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела в українській розвідці.

За інформацією південнокорейської розвідки, перші військові з КНДР, які прибули до Росії ще на початку жовтня, належать до елітного 11 армійського корпусу північнокорейської армії, відомого як «Штурмовий корпус».

Українська розвідка сумнівається в бойових можливостях північнокорейців, вважаючи їх «недосвідченими піхотинцями».

«Вони ніколи раніше не залишали свою країну... Вони ніколи не воювали в реальних боях, і їхній досвід дуже далекий від реальності сучасної війни», — сказав журналістам високопоставлений український розвідник.

Лише останніми тижнями солдати з КНДР вперше побачили різні типи безпілотників, які постійно використовуються в російсько-українській війні. Українські посадовці припускають, що північнокорейців можуть використати як «гарматне мʼясо» — жорстоку, але ефективну тактику нападу, яку Росія вже неодноразово використовувала.

Один з українських посадовців зазначив, що з використанням військ КНДР як штурмовиків, зростає вірогідність їхнього взяття в полон, а це зруйнує версію Москви та Пхеньяну, які заперечують їхню участь у війні проти України.

Участь військових КНДР у війні проти України

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КДНР уже прибули на фронт. Їхню присутність 23 жовтня зафіксували в Курській області Росії. За даними розвідки, з Північної Кореї в Росію направили приблизно 12 тисяч військових, серед них є 500 офіцерів, зокрема три генерали. Президент Зеленський казав, що в перших боях їх мали застосувати 27—28 жовтня.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомляла, що першу частину військових перевезли суднами Тихоокеанського флоту Росії у Владивосток 8—13 жовтня, їм видали російську форму, зброю і фальшиві російські паспорти, щоб приховати їхню участь у війні.

Незабаром після цього в мережі почали зʼявлятись відео про підготовку північнокорейців на російських полігонах, а джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах, як Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ, Владивосток. На базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на колишнього російського розвідника писала, що договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю, який Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали в червні, містить секретний пункт. За договором КНДР зможе відправити в Україну спочатку приблизно тисячу своїх солдатів, а згодом більше.

Начальник ГУР Кирило Буданов каже, що в обмін на солдатів Північна Корея отримує від Росії гроші та ядерні технології.