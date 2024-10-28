CNN: У США не чекають на перемир’я на Близькому Сході до президентських виборів

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У США не сподіваються на прорив у перемовинах щодо припинення вогню на Близькому Сході до президентських виборів у країні попри те, що переговори щодо звільнення заручників і припинення вогню в Газі, які тривалий час перебували в глухому куті, відновляться найближчими днями.

Про це каналу CNN розповіли джерела.

У приватних розмовах деякі американські чиновники визнають, що премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, який добре знайомий і відстежує всі тонкощі президентських виборів у США і потенційні наслідки для американської зовнішньої політики, не поспішає ухвалювати будь-які серйозні рішення щодо майбутнього конфлікту в Газі, поки не дізнається, хто буде його наступним колегою у Вашингтоні.

У перші дні після смерті голови ХАМАС Яхʼї Сінвара радники президента США Джо Байдена висловили обережний оптимізм, що переговори про припинення вогню можуть відновитися, а держсекретар Ентоні Блінкен здійснив свою 11-ту поїздку до регіону, в тому числі провів дві з половиною години зустрічі з Нетаньягу.

Але в цей час Нетаньягу просив про допомогу колишнього президента Дональда Трампа, кандидата від республіканців. Трамп заявив під час мітингу, що Нетаньягу дзвонив йому щонайменше двічі за останні дні.

Ситуація на Близькому Сході

Нове загострення війни триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. Частину з них звільнили, ще частина вже загинула. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази.

У вересні 2024 року загострилась також ситуація між Ізраїлем і «Хезболлою». 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання. За день вибухи повторилися — детонували рації та радіоприймачі. The Washington Post пише, що «пейджерну операцію» Ізраїль придумав ще у 2022 році. Перед цим військові ЦАХАЛ 9 років прослуховували бойовиків.

Після серії вибухів у Міністерстві оборони Ізраїлю повідомили про переміщення головних військових зусиль на північ, де країна межує з Ліваном. Очільник відомства Йоав Галлант заявив, що розпочинається «нова фаза» війни.

30 вересня стало відомо, що Тель-Авів почав наземну операцію проти «Хезболли» в Лівані. З того часу Ізраїль ліквідував попереднього лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію, його наступника Яхʼю Сінвара та наступника лідера «Хезболли» Хасана Насралли — Хашима Сафі ад-Діна.

У відповідь на смерть Ханії та Насралли Іран 1 жовтня випустив по Ізраїлю сотні ракет. Ізраїль 26 жовтня завдав ударів по військових обʼєктах в Ірані.