Ізраїль підтвердив смерть імовірного нового очільника «Хезболли» Хашема Сафі ад-Діна

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Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що близько трьох тижнів тому, під час атаки на столицю Лівану Бейрут ліквідувала наступника лідера ліванського угруповання «Хезболла» Хасана Насралли — Хашема Сафі ад-Діна. Також йдеться і про інших вбитих посадовців угруповання.

Про це повідомив ЦАХАЛ.

Тоді ізраїльські військові літаки атакували головний штаб розвідки терористичної організації «Хезболла», який розташований під землею, в центрі цивільного населення в районі Даха в Бейруті.

На момент атаки, як стверджує Ізраїль, у штабі було 25 посадовців «Хезболли», зокрема також загинув очільник штабу розвідки ліванського угруповання Хосейн Алі Зіма та інших командирів.

Що передувало

Увечері 27 вересня Ізраїль ліквідував голову «Хезболли» Хасана Насраллу. Офіційного повідомлення про призначення нового лідера «Хезболли» не було, але Al Arabiya писала, що наступником став 60-річний Хашим Сафі ад-Дін — двоюрідний брат Насралли, голова виконавчої ради руху.

Раніше медіа повідомляли про загибель Хашима Сафі ад-Діна 5 жовтня та зазначали, що ціллю Ізраїлю міг бути саме він та інші високопоставлені представники «Хезболли» — під час удару вони проводили зустріч у підземному бункері. Представник служби безпеки Лівану заявив каналу Sky News Arabia, що шанси того, що хтось вижив на місці ізраїльського удару, майже нульові. Хашим був двоюрідним братом Хасана Насралли.

8 жовтня премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ ліквідував уже двох наступників голови «Хезболли» Хасана Насралли, проте не назвав їхніх імен.

Ситуація на Близькому Сході

Ситуація між Ізраїлем і «Хезболлою» загострилася цього вересня. Зокрема, 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». 18 вересня сталась повторна серія вибухів — детонували рації та радіоприймачі. The Washington Post пише, що «пейджерну операцію» Ізраїль придумав ще у 2022 році, а підготовка тривала аж девʼять років.

Після повторних вибухів міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ, де країна межує з Ліваном, і розпочинається «нова фаза» війни

30 вересня стало відомо, що Ізраїль почав наземну операцію проти «Хезболли» в Лівані

Станом на 23 жовтня відомо, що, крім лідера «Хезболли» Насралли, Ізраїль ліквідував попереднього лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію та його наступника Яхʼю Сінвара.