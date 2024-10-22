З армії Росії повернули 85 завербованих індійців

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Індія повернула додому 85 своїх громадян, яких завербували до російської армії. Індійська влада працює над звільненням ще 20 громадян.

Про це повідомив міністр закордонних справ Вікрам Місрі, передає газета Hindustan Times.

Серед повернених є також тіла загиблих у російсько-українській війні індійців.

Очікується, що повернення решти індійців обговорять під час зустрічі між прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді та лідером РФ Путіним на полях саміту БРІКС у російській Казані.

За словами Місрі, індійська сторона перебуває в «дуже тісному контакті» зі співрозмовниками в міністерствах закордонних справ і оборони Росії з «питання індійців, які незаконно чи іншим чином були залучені для участі в російській армії».

Індійців заманюють до російської армії обманом — через соціальні мережі та місцевих агентів. Їм пропонували роботу або вступ до «приватних університетів». Проте коли вони прибувають до Росії, у них забирають паспорти, а згодом відправляють на фронт проти України.

За даними Hindustan Times, на фронті загинули щонайменше девʼять індійців.