З армії Росії повернули 85 завербованих індійців
- Автор:
- Ліза Бровко
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Індія повернула додому 85 своїх громадян, яких завербували до російської армії. Індійська влада працює над звільненням ще 20 громадян.
Про це повідомив міністр закордонних справ Вікрам Місрі, передає газета Hindustan Times.
Серед повернених є також тіла загиблих у російсько-українській війні індійців.
Очікується, що повернення решти індійців обговорять під час зустрічі між прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді та лідером РФ Путіним на полях саміту БРІКС у російській Казані.
За словами Місрі, індійська сторона перебуває в «дуже тісному контакті» зі співрозмовниками в міністерствах закордонних справ і оборони Росії з «питання індійців, які незаконно чи іншим чином були залучені для участі в російській армії».
Індійців заманюють до російської армії обманом — через соціальні мережі та місцевих агентів. Їм пропонували роботу або вступ до «приватних університетів». Проте коли вони прибувають до Росії, у них забирають паспорти, а згодом відправляють на фронт проти України.
За даними Hindustan Times, на фронті загинули щонайменше девʼять індійців.
- Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу, Індії, Сирії, Сербії, Шрі-Ланки та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію. Щодо громадян Непалу та Індії, частина з них уже в полоні або загинули. У соцмережах є вже відео і з африканцями в складі окупаційних військ РФ в Україні.
- До того ж, як пише Bloomberg, Росія змусила тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати проти України, погрожуючи, що не продовжить їм візи. Частину з них використовують як додаткову силу для наступу в Харківській області.