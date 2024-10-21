ДБР завершило розслідування справи Гринкевичів

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Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо львівського бізнесмена та членів злочинної організації, які постачали неякісний військовий одяг для потреб Збройних сил України на понад мільярд гривень.

Про це повідомили в ДБР.

Стороні захисту дали ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, після цього обвинувальний акт направлять до суду.

Підприємець зі Львова очолив схему, до якої залучив свого сина та інших. Підконтрольні їм компанії уклали торік угоди з Міністерством оборони на постачання військового одягу на понад 1,8 мільярда гривень. Протягом 2023 року за цими договорами Міноборони отримало одяг на суму майже 1,2 мільярда. За висновками експертиз, одяг не відповідав технічним вимогам угод через свою низьку якість, його не можна було використовувати за призначенням. Через це збитки держави сягнули 1,167 мільярда гривень.

У ДБР не зазначили імен фігурантів, однак за матеріалами справи йдеться про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

ДБР затримало членів злочинної організації та повідомило їм про підозри. Фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, одного з них оголосили в міжнародний розшук.

Організатора оборудки та його поплічників звинувачують у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі в ній, шахрайстві в особливо великих розмірах і легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ст. 255, ст. 190, ст. 209 КК України). За це їм загрожує до 15 років увʼязнення.

Щоб відшкодувати заподіяні державі збитки, ДБР наклало арешти на майно підозрюваних.

Справа Гринкевичів

Державне бюро розслідувань у 2023 році почало розслідування за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Свої зобовʼязання компанії не виконали або зробили це неналежним чином, що завдало державі понад мільярд гривень збитків.

29 грудня 2023 року бізнесмен намагався дати $500 тисяч хабаря слідчому Державного бюро розслідувань — тоді його й затримали. Нині Міноборони розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича, а суд арештував майно його сімʼї та підконтрольних йому компаній.

Син Гринкевича Роман теж є фігурантом справи про оборудку на закупівлі одягу для армії. Він намагався виїхати з країни і був затриманий 22 січня 2024 року в Одесі. Також затримані ще троє фігурантів справи про закупівлі — вони, Ігор і Роман Гринкевичі наразі перебувають під вартою.

Також Держбюро розслідувань має ухвалу на арешт майна колишньої нареченої Романа Гринкевича художниці Софії Морозюк. Сама Морозюк відкидає підозри в тому, що отримувала від Романа Гринкевича або його родини квартири, машини чи нерухомість. Морозюк запевняє — за період стосунків отримала лише обручку і кольє, які обіцяла продати.

У квітні Печерський районний суд Києва наклав арешт на чеську нерухомість Романа Гринкевича — будинок та землю під ним у Празі.