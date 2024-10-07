Керівник імпортера зброї «Спецтехноекспорт» заявив у СБУ за злиті документи про постачання в Україну індійських снарядів

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Тимчасовий виконувач обовʼязків директора «Спецтехноекспорту» Олексій Петров написав заяву на імʼя очільника Служби безпеки України Василя Малюка за злиті журналістам «Української правди» документи контрактів про постачання снарядів індійського виробництва до України.

Про це Олексій Петров сказав в інтервʼю «Бабелю».

«Наслідки публікації цих контрактів — відповідальність журналістів і тих посадових осіб, що передали чутливу службову інформацію», — заявив він, додавши, що цим вони скоїли злочин і нашкодили державі.

За його словами, Україна мала сталий канал постачання. А зараз іноземні посередники повідомили про серйозні репутаційні втрати й загрозу зриву постачань за вже укладеними контрактами.

Держпідприємство «Спецтехноекспорт» у 2010 році ввійшло в структуру концерну «Укроборонпром» і того ж року відкрило представництво в Індії. Після початку повномасштабного вторгнення СТЕ перейшло у сферу управління Міноборони, а в серпні 2022 року — Головного управління розвідки. Нині «Спецтехноекспорт» передали під пряме управління Міноборони.

Агентство Reuters у вересні написало з посиланням на численні джерела, що боєприпаси з Індії надходять в Україну, попри протести Росії. Індійські снаряди постачають європейські компанії, і роблять це вже понад рік. Тим часом Індія не втручається в торгівлю та не зупиняє її.