Суд продовжив арешт Гринкевичу-молодшому ще на два місяці

Новини

«Суспільне»

Печерський районний суд Києва продовжив на два місяці строк тримання під вартою підприємця Романа Гринкевича — фігуранта справи про постачання одягу для ЗСУ.

Таке рішення 4 вересня ухвалив суд, передає «Слово і діло».

Арешт продовжили до 1 листопада 2024 року із заставою в 360 млн грн. У разі внесення застави на нього покладуть наступні обовʼязки:

прибувати за кожною вимогою;

не відлучатися із селища Козин Київської області без дозволу;

повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Також Печерський райсуд продовжив до 1 листопада арешт засновнику та директору компанії «Трейд лайнс рітейл» Володимиру Тимківу, альтернатива — 250 млн грн застави. Залишили під вартою і Андрія Колотила до 1 листопада. Йому визначили 160 млн грн застави як альтернативу.

Крім них, під вартою до 1 листопада перебуватиме директор «Будівельної компанії «Сітіград» Віктор Кузьмінський. Альтернатива — 302,8 млн грн застави.

Справа Гринкевичів

Державне бюро розслідувань у 2023 році почало розслідування за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Свої зобовʼязання компанії не виконали або зробили це неналежним чином, що завдало державі понад мільярд гривень збитків.

29 грудня 2023 року бізнесмен намагався дати хабаря слідчому Державного бюро розслідувань — тоді його й затримали. Нині Міноборони розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича, а суд арештував майно його сімʼї та підконтрольних йому компаній.

Син Гринкевича Роман теж є фігурантом справи про оборудку на закупівлі одягу для армії. Він намагався виїхати з країни і був затриманий 22 січня 2024 року в Одесі. Також затримані ще троє фігурантів справи про закупівлі — вони, Ігор і Роман Гринкевичі наразі перебувають під вартою.

Також Держбюро розслідувань має ухвалу на арешт майна колишньої нареченої Романа Гринкевича художниці Софії Морозюк. Сама Морозюк відкидає підозри в тому, що отримувала від Романа Гринкевича або його родини квартири, машини чи нерухомість. Морозюк запевняє — за період стосунків отримала лише обручку і кольє, які обіцяла продати.