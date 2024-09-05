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Верховна Рада звільнила Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України. За проголосував 261 депутат.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Коваля звільнили з другої спроби: на засіданні напередодні депутати провалили голосування за його звільнення — забракло лише одного голосу. Однак тепер, після відставки, він може очолити Міністерство аграрної політики.

Що відомо про Коваля

21 листопада 2023 року Верховна Рада призначила Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України. Його попередником був Рустем Умєров, який нині обіймає посаду міністра оборони.

До цього Коваль був керівником Рівненської ОДА з 2019 року. Також був кандидатом у мери Рівного від партії «Слуга народу».

На початку 2000-х недовго працював у банківській сфері. Потім аж до 2019-го очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях. Крім того, він є першим віцепрезидентом Всеукраїнської федерації греко-римської боротьби й членом Національного олімпійського комітету України.

Що передувало

Відставка Коваля з посади голови Фонду держмайна відбулася на тлі масових звільнень інших високопосадовців. Верховна Рада України напередодні погодила звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця і міністра юстиції Дениса Малюськи. Також сьогодні погодили відставку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і з другої спроби — віцепремʼєр-міністра — міністра х питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Партія «Слуга народу» ввечері 4 вересня провела засідання фракції, на якому обговорили велике кадрове оновлення уряду. Зокрема, на місце Кулеби планують призначити його першого заступника Андрія Сибігу.