Парламент звільнив Ірину Верещук з посади віцепремʼєр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

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Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Її звільнення відбулося з другої спроби. На вчорашньому засіданні для ухвалення рішення про її відставку забракло голосів.

Що відомо про Верещук

Верещук обіймала посаду віцепремʼєр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 4 листопада 2021 року. Перед цим Верещук була депутаткою Верховної Ради ІХ скликання з 2019 року. Також вона була членом комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки й головою підкомітету з державної безпеки та оборони. З вересня до листопада 2019 року представляла уряд у Верховній Раді. Склала повноваження після своїх заяв про те, що тодішній премʼєр-міністр Олексій Гончарук планував звільнити її за критику держбюджету і дій Кабміну.

Станом на липень 2020 року подала 31 законопроєкт, з яких шість набули чинності. Також подала 30 поправок до законопроєктів, з них найбільше — до закону про оборонні закупівлі.

У 2010 році Верещук обрали мером її рідної Рави-Руської від партії «Сильна Україна» (належала олігарху Сергію Тігіпку, через два роки влилася у Партію регіонів), при цьому Верещук у партію не входила. Подала у відставку через пʼять років.

Що передувало

Відставка Верещук з посади віцепремʼєра відбулася на фоні масових звільнень інших міністрів. Верховна Рада України напередодні погодила звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця і міністра юстиції Дениса Малюськи. Також сьогодні погодили відставку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Вчора на засіданні його звільнення в Раді не розглянули.

Партія «Слуга народу» ввечері 4 вересня провела засідання фракції, на якому обговорили велике кадрове оновлення уряду. Зокрема, на місце Кулеби планують призначити його першого заступника Андрія Сибігу.