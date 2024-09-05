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Верховна Рада підтримала звільнення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. За проголосували 240 депутатів.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За інформацією джерел «Бабеля» в керівництві партії «Слуга народу», після свого звільнення Кулеба мав очолити нову обʼєднану місію України при НАТО — ЄС, однак поки що вирішив взяти паузу.

Що відомо про Кулебу

Кулеба очолював українське МЗС з березня 2020 року. Розпочав свою карʼєру у 2003 році й до 2010-го працював у системі МЗС України на посадах у центральному апараті та Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні (питання ОБСЄ). З 2010 до 2013 року — у Секретаріаті міністра МЗС України, опікувався питаннями іміджу України за кордоном, міжнародних організацій, відносин зі США.

Протягом січня — червня 2013 року був радником віцепремʼєр-міністра України з гуманітарних питань.

У 2013 році Кулеба залишив державну службу та очолив Фонд культурної дипломатії UART, який займається, зокрема, популяризацією України та української культури за кордоном. Однак після початку російсько агресії проти України у 2014 році повернувся до МЗС на посаду посла з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій. Як зазначають у МЗС, він запровадив концепції цифрової дипломатії, стратегічних комунікацій, культурної дипломатії та публічної дипломатії.

У 2016 році Кулебу призначили на посаду постійного представника України при Раді Європи. З серпня 2019 до березня 2020 року був віцепремʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Що передувало

4 вересня 2024 року стало відомо, що він написав заяву про звільнення, причини наразі невідомі.

Відставка Кулеби відбулася на фоні масових звільнень інших міністрів. Верховна Рада України погодила звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця і міністра юстиції Дениса Малюськи.

Для звільнення Ірини Верещук з посади віцепремʼєр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій забракло голосів, а звільнення Дмитра Кулеби тоді, на засіданні, не розглянули.

Партія «Слуга народу» ввечері 4 вересня провела засідання фракції, на якому обговорили велике кадрове оновлення уряду. Зокрема, на місце Кулеби планують призначити його першого заступника Андрія Сибігу.