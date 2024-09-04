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Кадрові зміни в уряді. Верещук і Камишін можуть перейти в Офіс президента, а Сибіга — очолити МЗС

Автор:
Олександра Опанасенко
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Партія «Слуга народу» ввечері 4 вересня провела засідання фракції, на якому обговорили велике кадрове оновлення уряду. До засідання також долучився президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За результатами засідання фракції, кадрові ротації можуть виглядати так:

«На цьому етапі маємо посилити боротьбу з дезінформацією, для цього завдання потрібен кандидат з міжнародним досвідом», — зазначив Арахамія про кандидатуру Точицького.

Олександр Камишін, який раніше очолював Мінстратегпром, переходить в Офіс президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури. Також в Офіс президента переходить Ірина Верещук, яка працюватиме профільною заступницею керівника ОП.

Крім того, у фракції обговорюють створення нової інституції в уряді з робочою назвою — Міністерство повернення українців. Кандидатів ще обговорюють.

Що передувало

Президент Володимир Зеленський ще влітку говорив про можливі зміни в уряді. Так, 15 липня на зустрічі з журналістами він заявив, що «зміни [в уряді] можуть бути».

3 вересня одразу пʼять міністрів — Олександр Камишін, Денис Малюська, Руслан Стрілець, Ірина Верещук і Ольга Стефанішина — подали до Верховної Ради заяви про відставку, а 4 вересня до них приєднався голова МЗС Дмитро Кулеба.

Уже 4 вересня Верховна Рада України погодила звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця і міністра юстиції Дениса Малюськи. Для звільнення Ірини Верещук забракло голосів, а звільнення Дмитра Кулеби на засіданні не розглянули.