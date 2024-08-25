Новини

Обмін полоненими, заборона УПЦ МП і атака на аеродром «Саваслейка» у РФ. Головні новини тижня

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Цього тижня Україна святкувала 33-й День Незалежності (уже одинадцятий під час війни), повернула з російського полону захисників, уперше зустріла в Києві індійського премʼєра Нарендру Моді та знищила російські літаки на військовому аеродромі «Саваслейка». «Бабель» зробив підбірку головних новин, щоб ви залишалися в курсі подій.

Telegram / Zelenskiy / Official

Пресслужба Офісу президента України

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»