Обмін полоненими, заборона УПЦ МП і атака на аеродром «Саваслейка» у РФ. Головні новини тижня
- Автор:
- Ліза Бровко
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Цього тижня Україна святкувала 33-й День Незалежності (уже одинадцятий під час війни), повернула з російського полону захисників, уперше зустріла в Києві індійського премʼєра Нарендру Моді та знищила російські літаки на військовому аеродромі «Саваслейка». «Бабель» зробив підбірку головних новин, щоб ви залишалися в курсі подій.
- У День Незалежності Україна повернула з полону 115 українських захисників.
- В Україні заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату та ратифікували Римський статут.
- Українські дрони атакували аеродром «Саваслейка» у РФ і знищили три російські літаки.
- Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді вперше побував в Україні за часи її незалежності. Однак Київ не бачить Індію як посередника в переговорах з РФ.
- ЗСУ контролюють уже понад 1 250 км² території Курської області РФ. Україна поповнила обмінний фонд і завадила росіянам окупувати Суми.
- Віцепрезидентка Камала Гарріс прийняла своє затвердження як кандидатки від демократів на президентських виборах у США. Вона пообіцяла підтримувати Україну.
- В Україні зростає захворюваність на COVID-19. За серпень — понад 26 тисяч нових зареєстрованих випадків хвороби.
- США ввели нові санкції проти Росії та оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $125 мільйонів.