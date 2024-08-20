МОЗ затвердив Раду з відновлення «Охматдиту». Ось хто до неї увійшов

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Міністерство охорони здоровʼя повністю сформувало персональний склад Ради з відновлення дитячої лікарні «Охматдит».

Про це повідомив міністр Віктор Ляшко.

До ради увійшли 15 людей, серед яких по одному представнику МОЗ і «Охматдиту». Повний перелік виглядає так:

Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку ООН в Україні;

Донатас Буткус, радник-посланник посольства Литви в Україні;

Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Обʼєднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні;

Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго»;

Назар Купибіда, член Ради директорів, віцепрезидент з фінансів АТ «Концерн Галнафтогаз»;

Юлія Висоцька, директорка Науково-виробничого об’єднання «ПРАКТИКА»;

Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ України;

Олена Ларіна, провідна фахівчиня з внутрішнього контролю «Охматдит»;

Вʼячеслав Биков, член правління, виконавчий директор благодійного фонду «Таблеточки»;

Олександр Сушко, виконавчий директор міжнародного фонду «Відродження»;

Інна Іваненко, виконавча директорка благодійного фонду «Пацієнти України»;

Тарас Лилик, заступник голови Ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України;

Світлана Рева, віцепрезидентка громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів-консультантів»;

Марина Маменко, голова правління громадської спілки «Українська Академія Педіатричних Спеціальностей»;

Наталія Оніпко, президентка та засновниця благодійної організації «Запорука».

У МОЗ зазначають, що сьогодні Рада збереться у повному складі, щоб розглянути поетапний план відновлення «Охматдиту».

Що передувало

«Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. 8 липня 2024 року російська крилата ракета Х-101 повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Постраждали 10 хірургічних відділень, пʼять онковідділень і два соматичних, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії (єдиної у країні).

«Охматдит» 31 липня оголосив переможцем конкурсу на ремонт лікарні компанію «Буд-Технолоджі», яка запропонувала свої послуги за 307 мільйонів гривень. Журналісти проєкту «Наші гроші» кажуть, що це одна з найдорожчих пропозицій, а десятки фірм пропонували виконати роботи значно дешевше. Після розголосу в медіа тендер вирішили провести заново. Також скасують супутні тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту на понад 14 мільйонів гривень.

16 серпня гендиректор «Охматдиту» Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд «Охматдит — здорове дитинство», який отримував пожертви на відновлення лікарні після російської атаки 8 липня, «не планує» переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки лікарні.

У фонді пояснили, що нині їм невідомий правовий механізм для переказу. Однак вони готові оплатити будь-яку нагальну потребу лікарні — медичне обладнання чи відновлення будівель, пошкоджених внаслідок російської атаки, проте офіційних запитів від «Охматдиту» нібито не надходило.

17 серпня Жовніра відсторонили до завершення перевірок щодо відбудови лікарні. Тимчасовим очільником призначили Олександра Уріна, який очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій лікарні.