«Охматдит» отримав нового очільника. Ним став Олександр Урін, який був завідувачем одного з відділень

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Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко призначив Олександра Уріна виконувачем обовʼязків директора лікарні «Охматдит».

Про це написав у Facebook.

Міністр розповів, що зустрівся з кількома завідувачами відділень лікарні, аби почути їхні думки, обговорити бачення, як має рухатись і розвиватись «Охматдит» далі, а також, хто готовий очолити лікарню.

«За результатами зустрічі, з урахуванням порад лікарів, ухвалив рішення тимчасово покласти виконання обов’язків генерального директора «Охматдиту» на Олександра Уріна, який нині очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій «Охматдиту», — повідомив Ляшко.

Що передувало

«Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. 8 липня 2024 року російська крилата ракета Х-101 повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Постраждали 10 хірургічних відділень, пʼять онковідділень і два соматичні, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії (єдиної у країні).

«Охматдит» 31 липня оголосив переможцем конкурсу на ремонт лікарні компанію «Буд-Технолоджі», яка запропонувала свої послуги за 307 мільйонів гривень. Журналісти проєкту «Наші гроші» кажуть, що це одна з найдорожчих пропозицій, а десятки фірм пропонували виконати роботи значно дешевше. Після розголосу в медіа тендер вирішили провести заново. Також скасують супутні тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту на понад 14 мільйонів гривень.

16 серпня гендиректор «Охматдиту» Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд «Охматдит — здорове дитинство», який отримував пожертви на відновлення лікарні після російської атаки 8 липня, «не планує» переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки лікарні.

У фонді пояснили, що нині їм невідомий правовий механізм для переказу. Однак вони готові оплатити будь-яку нагальну потребу лікарні — медичне обладнання чи відновлення будівель, пошкоджених внаслідок російської атаки, проте офіційні запити від «Охматдиту» нібито не надходили.

17 серпня Жовніра відсторонили до завершення перевірок щодо відбудови лікарні.