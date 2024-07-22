Угорщина і Словаччина ініціювали консультації з Єврокомісією — вони не отримують російську нафту від «Лукойлу» через Україну

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Міністерство закордонних справ і торгівлі Угорщини

Україна заборонила використовувати свою територію для транзиту російської нафти до Угорщини й Словаччини. Через це країни ініціювали цю консультаційну процедуру арбітражного суду з Єврокомісією.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після засідання Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Оскільки Київ посилив санкції, російський «Лукойл» припинив постачати нафту до Угорщини та Словаччини. Хоч обидві країни звільнені від застосування санкцій ЄС щодо транспортування нафти з РФ, але нові українські санкції звели нанівець їхній імунітет від обмежень.

Угорщина отримувала 70% свого імпорту нафти з Росії, і половину саме від «Лукойлу». Ця компанія постачає до Угорщини два мільйони тонн сирої нафти щороку.

Петер Сіярто заявив, що це «неприпустимий крок з боку України, яка хоче стати членом ЄС», мовляв, вона ставить під загрозу постачання сирої нафти до двох країн ЄС. І додав, що це нібито порушує Угоду про асоціацію з ЄС.

Угорський міністр назвав це рішення України «недружнім», зважаючи, що Київ отримує електроенергію від Угорщини.

Далі Петер Сіярто сказав, що «Україна завдала шкоди не російській економіці, а економіці ЄС», а європейська стратегія щодо України протягом останніх двох з половиною років «зазнала серйозного провалу».

Угорщина від початку повномасштабного вторгнення не надала Україні ніякої військової допомоги, періодично блокує виділення їй коштів у ЄС, виступає проти санкцій щодо Росії, вбачає «небезпеку» у вступі України до ЄС і НАТО, а також хоче співпрацювати з Росією, зокрема у сфері ядерної енергетики. Угорський премʼєр Орбан неодноразово закликав Україну до миру з Росією, називав Україну «нічийною землею» та «фінансово неіснуючою».

Коли Угорщина почала головувати в Раді ЄС на початку липня 2024 року, то Орбан поїхав у «мирне турне»: просив Зеленського про припинення вогню, зустрівся з Путіним та завітав у Китай. Після цього голова МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав «провоєнних політиків пристебнути паски безпеки». Керівництво Євросоюзу розкритикувало Віктора Орбана за те, що він не узгоджував свої візити до Росії та Китаю, а тому не міг представляти там позицію ЄС.

Водночас за ці візити Орбана похвалив його словацький колега — премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він сказав, що хотів би приєднатись до нього в Москві, якби це дозволяв стан його здоровʼя. Фіцо став премʼєром у жовтні 2023 року від проросійської партії Smer і одразу після цього оголосив, що уряд не надаватиме Україні військової допомоги. Фіцо написав колонку для медіа, де назвав стратегію Заходу щодо російсько-української війни «провальною» і заявив про бажання нормалізувати відносини з росією. Пізніше в інтервʼю RTVS Фіцо заявив, що «єдиний спосіб припинити війну росії проти України — це віддати частину території України загарбникам».