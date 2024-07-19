NBC News: Сімʼя Байдена почала обговорювати його можливий вихід з президентських перегонів

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Члени сімʼї президента США Джо Байдена обговорювали, як може виглядати його вихід з передвиборчої кампанії.

Про це пише NBC News з посиланням на джерела.

За словами джерел, загальний тон розмов зводився до того, що будь-який план виходу з кампанії — якщо Байден зважиться на цей крок — повинен поставити партію в найкраще становище для перемоги над Дональдом Трампом, а також «бути гідним того, що він понад пʼять десятиліть служив країні на виборних посадах».

Члени сімʼї Байдена спеціально обговорювали, як він хотів би завершити свою кампанію з переобрання на посаду президента, у свій власний час і з ретельно прорахованим планом.

Міркування про вплив кампанії на його здоровʼя, сімʼю і стабільність країни є одними з головних в обговоренні, кажуть співрозмовники каналу.

Серед членів сімʼї, на яких Байден найбільше покладався, — перша леді Джилл Байден, його син Хантер і сестра Валері Оуенс, а також кілька давніх близьких помічників, які були в центрі дискусій.

Вибори президента в США

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Експрезидент США, мільярдер Дональд Трамп і чинний президент Джо Байден отримали необхідну кількість голосів делегатів для висування в президенти. Трамп уже став кандидатом від республіканців, а національний зʼїзд Демократичної партії відбудеться 19—22 серпня в Чикаго. Там партія і висуне свого кандидата на виборах.

27 червня 2024 року Байден і Трамп провели теледебати, які перший фактично програв. Байден сказав, що «ледь не заснув», і загалом пожалкував, що не послухався своїх радників і не перепочив перед дебатами з Трампом. Він списав свою втому на щільний графік і низку робочих закордонних поїздок на саміти й зустрічі.

81-річного Байдена загалом підвело здоровʼя. Деякі медіа після цього писали, що попри критику і прогнози родина Джо Байдена переконала його не залишати президентських перегонів.

3 червня CNN написало, що частина лідерів Демократичної партії США хочуть, щоб Джо Байден знявся з виборів президента. Публічно першим із таким закликом виступив член Палати представників Ллойд Доггет. Лідер демократичної меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс і лідер більшості в Сенаті Чак Шумер також закликали Байдена знятися з виборів.

Знятися з виборів Байдена просив один із головних донорів демократів актор Джорд Клуні, а також редколегія The New York Times, сенатор-демократ від штату Вермонт Пітер Вельч і низка аналітиків. Усі вони впевнені, що Байден застарий для посади президента.

Видання Axios писало, що на думку топдемократів, Байден вийде з президентських перегонів уже цими вихідними.