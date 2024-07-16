Зруйнована дитяча лікарня «Охматдит» зможе відновити роботу за пів року

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Основні відділення національної дитячої спецлікарні «Охматдит», пошкоджені російським ракетним ударом, зможуть відновити роботу через 1—2 місяці, але на повне відновлення клініки потрібно не менше ніж пів року.

Про це в ефірі телемарафону заявив генеральний директор лікарні Володимир Жовнір.

«Я дуже сподіваюся, що, звісно, не в такому режимі, як ми працювали раніше, але «Охматдит» зможе відновити роботу вже за місяць-два. Тобто відновлять роботу основні відділення, які надавали медичну допомогу до цієї атаки. Повне відновлення триватиме щонайменше пів року», — сказав Жовнір.

Він додав, що лікарня вже відновила «гострий діаліз», але для відновлення роботи відділення діалізу потрібне обладнання. Саме корпус діалізу найбільше постраждав від ракетного удару — обвалилась половина будівлі.

За словами Жовніра, ракетний удар знищив або пошкодив обладнання на 360—400 мільйонів гривень. І це тільки попередні оцінки. Втрачено щонайменше одне діалізне відділення, у дуже поганому стані старий хірургічний корпус і ще один шестиповерховий корпус.

Станом на 16 липня на відбудову «Охматдиту» уряд виділив 100 мільйонів гривень і планує збільшувати цю суму, а благодійні організації та бізнес надонатили на відбудову 800 мільйонів гривень. Лікарня вже визначає компанію-відбудовника.