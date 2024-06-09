Bloomberg: Росія посилає тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати проти України, зокрема африканців

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Росія змусила тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати проти України, погрожуючи, що не продовжить їм візи. Частину з них використовують як додаткову силу для наступу в Харківській області.

Про це пише Bloomberg з посиланням на європейських чиновників, знайомих із ситуацією.

Москва почала примусово відправляти мігрантів і студентів на війну ще на початку повномасштабного вторгнення, але в останні пів року це набуло більшого масштабу. Їх затримують і змушують обирати між депортацією і військовою службою.

Мігрантів і студентів-іноземців навчають погано, а потім залучають до наступів і прикриття більш підготовлених підрозділів. Ці війська зазнають особливо високих втрат.

Один із українських високопосадовців сказав, що в полон стало потрапляти все більше іноземців. Здебільшого це африканці та непальці.

Окрім цього, РФ веде глобальну рекрутингову кампанію щонайменше у 21 країні. У списку низка держав Африки. В кінці травня 2024 року Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що найманців активно набирають у Центральній Африці, зокрема — в Руанді, Бурунді, Конго та Уганді. За рекрутинг відповідає спеціально створений підрозділ Міноборони РФ. Найманцям обіцяють $2 000 за підписання контракту, щомісячні виплати у $2 200, медичне страхування, а також російський паспорт. Проте в підсумку їх відправляють на «мʼясні» штурми.