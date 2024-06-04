Суд арештував чеську нерухомість Романа Гринкевича

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«Суспільне»

Печерський районний суд Києва наклав арешт на будинок та землю під ним у Празі, які належать Роману Гринкевичу — фігуранту справи про постачання одягу для ЗСУ.

Про це йдеться в ухвалі суду, на яку звернули увагу журналісти NGL Media.

NGL.media разом з чеськими журналістами з Investigace.cz зʼясували, що Роману Гринкевичу належить квартира площею 90,8 кв. м на пʼятому поверсі ЖК Marina Island. Цей житловий комплекс розташований на березі Влтави у центрі Праги.

Цю квартиру Роман Гринкевич придбав у березні 2018 року за 8,9 млн чеських крон (майже 11,2 млн грн за курсом НБУ на той час). З договору купівлі-продажу випливає, що він як власник квартири є співвласником усього житлового комплексу і землі під ним.

В ухвалі Печерського райсуду Києва, прийнятій ще на початку квітня, але опублікованій лише в середині травня, зазначено, що арешт наклали і безпосередньо на квартиру Гринкевича, і на весь житловий комплекс разом з землею.

Справа Гринкевичів

Державне бюро розслідувань у 2023 році почало розслідування за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Свої зобовʼязання компанії не виконали або зробили це неналежним чином, що завдало державі понад мільярд гривень збитків.

29 грудня 2023 року бізнесмен намагався дати хабаря слідчому Державного бюро розслідувань — тоді його й затримали. Нині Міноборони розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича, а суд арештував майно його сімʼї та підконтрольних йому компаній.

Син Гринкевича Роман теж є фігурантом справи про оборудку на закупівлі одягу для армії. Він намагався виїхати з країни і був затриманий 22 січня 2024 року в Одесі. Також затримані ще троє фігурантів справи про закупівлі — вони, Ігор і Роман Гринкевичі наразі перебувають під вартою.

Також Держбюро розслідувань має ухвалу на арешт майна колишньої нареченої Романа Гринкевича художниці Софії Морозюк. Сама Морозюк відкидає підозри в тому, що отримувала від Романа Гринкевича або його родини квартири, машини чи нерухомість. Морозюк запевняє — за період стосунків отримала лише обручку і кольє, які обіцяла продати.