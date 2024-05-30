Норвегія не проти, щоб Україна била її зброєю по росії

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Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Україна повинна вести війну в найбільш ефективний для себе спосіб.

Про це передає Норвезька мовна корпорація (NRK).

Тому Норвегія теж не проти того, щоб Україна била її зброєю по росії.

«Ми вважаємо, що Україна має кристально чисте право згідно з міжнародним правом атакувати рф у межах захисту своєї території. Тому ми принципово вважаємо, що Україна може застосувати зброю, яку вона отримала від західних країн, проти російських військових об’єктів», — сказав міністр.

За його словами, якщо на Україну нападає російське військо і веде вогонь з далекобійної артилерії, у Сил оборони України теж має бути можливість атакувати їх у відповідь.

Очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон 3 травня заявив, що ЗСУ мають право бити по обʼєктах рф зброєю, наданою Лондоном, а пізніше з аналогічними заявами виступили Швеція, Польща та Фінляндія. За помʼякшення обмежень для ЗСУ також виступили міністр оборони Нідерландів, президент Франції. А Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території росії.

Уряд Німеччини теж схиляється до дозволу Україні бити по рф німецькою зброєю, а США тим часом готові «адаптувати та коригувати» свою позицію за потреби. На США тиснуть кілька ключових європейських союзників, аби вони дозволили Україні бити своєю зброєю по рф. The New York Times писала, що в адміністрації Джо Байдена вже активно обговорюють послаблення обмежень.