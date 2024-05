США зупинили поставку понад 3 тисяч бомб Ізраїлю через побоювання, що їх скинуть на Рафах

Новини

США з кінця квітня призупинили поставку 3 500 авіабомб військам Ізраїлю через побоювання адміністрації Джо Байдена, що їх скинуть на місто Рафах (південь сектора Гази), де ізраїльська армія почала операцію проти палестинського руху ХАМАС.

Видання The New York Times і Associated Press пишуть з посиланням на джерела, що йдеться про 1,8 тисячі 2000-фунтових бомб і 1,7 тисячі 500-фунтових.

Адміністрація Байдена, за даними джерел, розглядає питання призупинити й майбутні поставки, зокрема комплексів наведення.

Американські чиновники офіційно відмовляються коментувати цю ситуацію. Видання Axios 5 травня писало, що ізраїльський уряд серйозно занепокоєний через таке рішення США.