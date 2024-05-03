Британія надаватиме $3,7 мільярда допомоги Україні щороку і дозволяє бити по росії своєю зброєю

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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пообіцяв, що Україна отримуватиме від його країни $3,74 мільярда допомоги щороку. І додав, що Лондон не заперечує проти використання його зброї для ударів по росії.

Про це пише Reuters.

«Ми будемо надавати £3 мільярди щороку стільки, скільки буде необхідно. Ми просто вичерпали все, що могли, щодо надання обладнання», — сказав Кемерон.

І зазначив, що частина цього обладння прибула в Україну саме зараз.

Очільник МЗС Британії наголосив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для ударів по цілях у росії, і Києву вирішувати, чи робити це.

«Україна має це право. Подібно до того, як росія завдає ударів по Україні, ви цілком можете зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищається», — пояснив він.

Девід Кемерон зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським 2 травня під час другого візиту до Києва на посаді голови МЗС.

Велика Британія всіляко підтримує Україну на тлі російської агресії, зокрема надає фінансову, військову і гуманітарну допомогу. Серед іншого, Британія організувала програму підготовки українських військових, навчання українських льотчиків на сучасних винищувачах і надає Україні далекобійні ракети.

Загальна військова, гуманітарна й економічна підтримка України Британією, за даними уряду Сполученого Королівства станом на початок грудня 2023 року, сягнула £9,3 мільярда.