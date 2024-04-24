Мінʼюст арештував усе майно й рахунки ексголови Верховного суду Всеволода Князєва
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Державна виконавча служба Міністерства юстиції України арештувала усе майно колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва.
Про це заявив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, передає пресслужба відомства.
Рішення ухвалили, оскільки Князєв не виконав постанову Печерського районного суду Києва про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунка в розмірі 906 600 гривень.
Також ДВС наклала арешт на банківські рахунки колишнього голови Верховного суду.
За словами Гайченка, якщо на рахунках боржника не буде грошей, тоді у нього стягнуть майно — у власності Князєва є чотири одиниці нерухомого майна у Миколаєві та області.
- 15 травня 2023 року голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі у майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, згодом Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу 75 мільйонів гривень. Після цього суд сім разів зменшував заставу — востаннє до 18,168 мільйона. 31 січня 2024 року цю суму внесли і Князєв вийшов з-під варти.