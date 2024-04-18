Суд скасував арешт частини майна родини Гринкевичів

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Шевченківський районний суд міста Києва скасував арешт частини нерухомості, що фігурує у справі проти львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у постачанні неякісного одягу для ЗСУ.

Про це йдеться в ухвалі суду, на яку звернули увагу журналісти NGL.media.

Як зʼясували журналісти, власником компанії «ВТ Девелопмент» зараз є львів’янин Максим Станкевич, однак ще влітку 2023 року бенефіціаром компанії була дружина бізнесмена Ігоря Гринкевича Світлана.

Арешт на майно цієї компанії наклали в межах розслідування щодо компаній «Трейд лайнс рітейл» і «Будівельна компанія Сітіград», які фігурують у справі Гринкевича. Зокрема, під арештом опинилися:

нежитлова будівля у Львові на вулиці Героїв УПА, 72, площею 3 119,6 кв. м;

земельна ділянка у Львові на вулиці Героїв УПА, 72, площею 0,15 га;

нежитлові приміщення холодильника-розподілювача у Львові на вулиці Данила Апостола, 14, площею 1 758,3 кв. м.

Адвокат «ВТ Девелопмент» заявив у суді, що компанія не повʼязана «з фактами укладення і виконання договорів, які предметом досудового розслідування». Крім того, суд встановив, що слідчі не надали доказів протиправної діяльності компанії, вона не є стороною договорів, які розслідують, а майно придбали задовго до їх укладення.

Суд вирішив, що подальше збереження арешту майна «не виправдовується потребами досудового розслідування», і скасував його.

Справа Гринкевичів

Державне бюро розслідувань у 2023 році почало розслідування за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Свої зобовʼязання компанії не виконали або зробили це неналежним чином, що завдало державі понад мільярд гривень збитків.

29 грудня 2023 року бізнесмен намагався дати хабаря слідчому Державного бюро розслідувань — тоді його й затримали. Нині Міноборони розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича, а суд арештував майно його сімʼї та підконтрольних йому компаній.

Син Гринкевича Роман теж є фігурантом справи про оборудку на закупівлі одягу для армії. Він намагався виїхати з країни і був затриманий 22 січня 2024 року в Одесі. Також затримані ще троє фігурантів справи про закупівлі — вони, Ігор і Роман Гринкевичі наразі перебувають під вартою.

Також Держбюро розслідувань має ухвалу на арешт майна колишньої нареченої Романа Гринкевича художниці Софії Морозюк. Сама Морозюк відкидає підозри в тому, що отримувала від Романа Гринкевича або його родини квартири, машини чи нерухомість. Морозюк запевняє — за період стосунків отримала лише обручку і кольє, які обіцяла продати.