У Тбілісі після мітингів проти закону про «іноагентів» затримали 14 людей

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У столиці Грузії Тбілісі після вчорашніх мітингів проти закону про «іноагентів» затримали 14 людей. Їх звинувачують у дрібному хуліганстві та непокорі поліції.

Про це повідомляє Грузія Online.

За словами поліції, протестувальники «порушували громадський порядок, чинили спротив поліції та ображали правоохоронців». Після мітингу постраждав один поліцейський.

Учора під будівлею парламенту учасники протесту скандували «Ні російському закону!» і порівнювали грузинський законопроєкт про «іноагентів» з аналогічним російським. Протестувальники принесли з собою прапори Євросоюзу.

Протести біля грузинського парламенту продовжать і сьогодні. Одна акція запланована на 12 годину дня, а наступна — на 19-ту.

Що передувало

Минулого року правляча партія «Грузинська мрія» вже вносила до парламенту законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Документ передбачав появу реєстру так званих іноземних агентів — некомерційних юридичних організацій та медіа, які фінансуються з-за кордону більш ніж на 20%. Уже 7 березня 2023 року парламент Грузії в першому читанні схвалив законопроєкт, що призвело до масових протестів. Біля будівлі парламенту того дня, за оцінками місцевих медіа, зібралося до сорока тисяч осіб.

Протести закінчилися зіткненнями з силовиками. Мітингувальників підтримала президент Саломе Зурабішвілі, вона пообіцяла накласти вето на закон. Уже 9 березня партії, які раніше підтримали ухвалення документа, «відкликали» його. Поліція під тиском громадськості звільнила 133 затриманих, але протестувальники вимагали відставки уряду та дострокових виборів.

10 березня 2023 року парламент Грузії припинив розгляд законопроєкту про «іноземних агентів». Проєкт у другому читанні підтримав лише один депутат, 35 виступили проти.