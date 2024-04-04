Ексголову Верховного суду Князєва знову відсторонили від розгляду справ

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«Бабель»

Вища рада правосуддя відсторонила ексголову Верховного суду Всеволода Князєва, підозрюваного у хабарництві, від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.

Таке рішення члени ВРП ухвалили на засіданні 4 квітня.

За відповідне рішення проголосували 16 із 16 присутніх членів ВРП.

У клопотанні прокурори стверджували, що якщо Князєв здійснюватиме правосуддя, то він може особисто чи опосередковано впливати на свідків або на інших учасників у кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб.

На початку лютого Вища рада правосуддя вже тимчасово відсторонювала Князєва від здійснення правосуддя, термін дії цього рішення мав закінчитись 6 квітня 2024 року.