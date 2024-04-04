Ексголову Верховного суду Князєва знову відсторонили від розгляду справ
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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«Бабель»
Вища рада правосуддя відсторонила ексголову Верховного суду Всеволода Князєва, підозрюваного у хабарництві, від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.
Таке рішення члени ВРП ухвалили на засіданні 4 квітня.
За відповідне рішення проголосували 16 із 16 присутніх членів ВРП.
У клопотанні прокурори стверджували, що якщо Князєв здійснюватиме правосуддя, то він може особисто чи опосередковано впливати на свідків або на інших учасників у кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб.
На початку лютого Вища рада правосуддя вже тимчасово відсторонювала Князєва від здійснення правосуддя, термін дії цього рішення мав закінчитись 6 квітня 2024 року.
- 15 травня 2023 року стало відомо, що Князєва спіймали на хабарі у майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, згодом Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу 75 мільйонів гривень.
- 13 жовтня суд виніс вирок адвокату Олегу Горецькому, якого разом із Князєвим викрили на хабарі. Детальніше — тут. Горецький пішов на угоду з прокурором, тому отримав 5 років умовно з іспитовим строком у 3 роки. Також він має переказати 21 мільйон гривень у Фонд United24 на проєкт «Армія дронів».
- У січні за Князєва внесли заставу і він вийшов з-під варти. До цього розмір застави знижували сім разів — зі 107,3 мільйона гривень вона зменшилась до 20 мільйонів гривень.