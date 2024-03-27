У Держдепі пояснили, що США ніколи не підтримували українські удари по росії

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Від початку повномасштабної війни Вашингтон не підтримує і не заохочує Україну в її ударах по російській території.

Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер у відповідь на запитання журналіста про те, що в медіа зʼявилася інформацію про прохання США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

«Я не збираюся говорити про конкретні розмови, але це наша давня політика, яку ми чітко пояснили українському уряду, тому це не те, про що вони не знають», — додав Міллер.

Одним із перших медіа, яке написало про вимоги США, стала Financial Times, що з посиланням на джерела зазначила: США закликають Україну не атакувати російську енергетичну інфраструктуру, оскільки це може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати напади на українську енергетику у відповідь.

Атаки на російські НПЗ

17 березня в росії внаслідок атаки дронів спалахнув черговий нафтопереробний завод. Це вже вкотре російський нафтовий обʼєкт постраждав від БпЛА, через що в росії скорочується переробка нафти. Раніше в російській Рязані після атаки дронів спалахнув черговий нафтозавод. А до цього дрони атакували НПЗ у Нижегородській області та нафтобазу в Орлі. При цьому нафтопереробний завод компанії «Лукойл» у Нижегородській області втратив частину своїх потужностей через атаку.

Ще були атаки по нафтобазі в Клинцях Брянської області, нафтопереробному заводу «Роснафти» в Туапсе, по нафтовому терміналу в Усть-Лузі та нафтопереробному заводу «Славнафта-ЯНОС» в Ярославлі. Також 3 лютого дрони атакували волгоградський «Лукойл». На цьому тлі біржові ціни на бензин АІ-92 та АІ-95, а також на літнє дизельне паливо з початку року зросли на 8—23%.

Утім, росія досі залишається одним з найбільших світових експортерів енергоресурсів, навіть попри санкції Заходу, накладені на її нафтогазовий сектор. Наприкінці минулого року повідомляли, що щомісячний дохід росії від експорту нафти зараз більший, ніж був до повномасштабного вторгнення в Україну. У жовтні 2023 року чистий дохід від російської нафти сягнув $11,3 мільярда, що становить 31% від загального прибутку російського бюджету за місяць. Це рекордний показник з травня 2022 року.