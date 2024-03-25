ГУР: Сили оборони критично пошкодили російський десантний корабель «Ямал»
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба Міноборони Росії
ЗСУ критично пошкодили російський десантний корабель «Ямал». Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що пробоїна у верхній палубі зумовила крен корабля на правий борт.
У ніч проти 24 березня ЗСУ вдарили по військових обʼєктах рф у Криму. Зокрема, атакували 13-й судноремонтний завод чф рф у Севастополі — там був пришвартований «Ямал».
За оцінками воєнної розвідки України, пошкодження «Ямалу» критичні — росіяни безперервно викачують з нього воду. «Ямал» брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік стояв на ремонті.
Інші деталі атаки на російські військові обʼєкти уточнюють. Генштаб ЗСУ ще раніше підтвердив атаку на військові обʼєкти росіян в окупованому Севастополі — уражені декілька обʼєктів інфраструктури Чорноморського флоту рф, головний центр звʼязку, а також великі десантні кораблі «Ямал» (156) і «Азов» (151).
OSINT-фахівці публікують супутникові фотографії з місць уражень кораблів. Вони припускають, що російські кораблі зазнали мінімальних уражень, але через атаку ЗСУ постраждав порт. Зокрема, на кораблі «Азов» можна помітити ймовірне місце ураження.
- «Ямал» і «Азов» — це великі десантні кораблі проєкту 775М. Перший увійшов до складу Чорноморського флоту в 1988 році, а другий — у 1990 році. Водотоннажність кожного корабля становить 4 080 т, довжина 112,5 м, ширина 15 м. Стандартний екіпаж — 87 осіб.
- За даними Генштабу ЗСУ станом на 25 березня 2024 року, за час повномасштабного вторгнення українські війська знищили 26 катерів і кораблів, а також підводний човен «Ростов-на-Дону». Це якщо не враховувати «Ямал» і «Азов». Найбільш значущою знищеною ціллю залишається ракетний крейсер «Москва», що був флагманом Чорноморського флоту рф. Його затопили 14 квітня 2022 року. До початку війни на Чорному морі росія мала понад 70 кораблів.